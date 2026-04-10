Elecciones 2026: PNP garantiza que todos sus efectivos podrán votar en sus regiones

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

A través de un comunicado oficial, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la implementación del Plan de Operaciones "Elecciones Generales 2026" para asegurar el derecho al voto de todos sus integrantes. Este plan estratégico busca equilibrar el cumplimiento del servicio policial con el deber cívico, permitiendo que el personal uniformado pueda desplazarse hacia sus centros de sufragio correspondientes este domingo.

La institución ha diseñado un sistema de organización del servicio en dos turnos, lo que facilitará que los efectivos se turnen para acudir a votar. Según la PNP, esta medida garantiza que todo el personal libre de funciones en su respectivo horario pueda ejercer su derecho al sufragio sin ningún tipo de inconveniente técnico o administrativo en sus puestos.

Facilidades para el desplazamiento regional

Para aquellos agentes que se encuentran destacados en regiones alejadas de su ubigeo electoral, las autoridades policiales han dispuesto permisos especiales. Los directores nacionales y jefes de región tienen la orden de otorgar las facilidades correspondientes para que los efectivos viajen con anticipación y lleguen a sus mesas de votación asignadas en el tiempo establecido.

Esta disposición se ampara en el cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1149, buscando que el personal pueda desplazarse con la debida seguridad. "Los directores otorgarán las facilidades correspondientes, a fin de que dicho personal pueda desplazarse con la debida anticipación y cumplir con su deber cívico", detalla el documento emitido por la institución policial sobre este proceso.

Coordinaciones con organismos electorales

A pesar de los esfuerzos por mejorar la logística, se confirmó que los efectivos no contarán con mesas especiales en sus centros de labores. La PNP señaló que se realizaron las gestiones necesarias ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para intentar una reasignación masiva, pero tras la evaluación técnica, este organismo decidió no implementar dichas mesas para los policías.

"No fue posible la implementación de mesas de sufragio especiales para el personal de la PNP", indicó la institución tras recibir la respuesta negativa del ente electoral. Por ello, la estrategia se centrará en el respeto de los derechos fundamentales y en la flexibilidad de los horarios para asegurar que las elecciones cuenten con la participación democrática de cada agente del orden.

La institución reafirma su misión de velar por el orden interno mientras asegura la participación ciudadana de sus agentes en las elecciones. Mediante el cumplimiento estricto del voto policial, la PNP y la ONPE buscan que el proceso sea transparente, garantizando que el personal operativo combine su labor de protección con el derecho al sufragio en todo el país.