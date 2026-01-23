Lluvias activan quebradas y elevan caudal del río candarave autoridades advierten riesgo para familias y áreas agrícolas

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las recientes lluvias, la activación de quebradas y el incremento del caudal del río Salado y Callazas han encendido las alarmas en la provincia de Candarave, donde autoridades locales advierten que la situación podría agravarse en febrero si no se ejecutan acciones de mitigación a tiempo. Actualmente, se estima que más de 200 familias y alrededor de cinco hectáreas agrícolas se encuentran en riesgo por la falta de defensas ribereñas.

Activación temprana y monitoreo constante

Tras el aviso del COER Tacna sobre la persistencia de precipitaciones en la zona altoandina, la arquitecta Clelia Perca, responsable de Defensa Civil de Candarave, informó que esta temporada inició ligeramente antes en comparación con el año pasado, aunque dentro de parámetros esperados.

"Efectivamente, ya empezó la temporada de lluvia, un poquito antes que el año pasado, pero dentro de los rangos normales", señaló.

No obstante, precisó que ya se ha reportado "incremento de activación de quebradas y aumento del ruido del río", especialmente en los sectores Salado y Callazas.

Según detalló, la municipalidad viene realizando monitoreo con agentes municipales, seguridad ciudadana y equipos de la plataforma provincial en coordinación con distritos aledaños. Las acciones iniciales se enfocan en habilitar vías y alertar a los sectores vulnerables.

Pedido urgente de maquinaria pesada

El riesgo principal se concentra en las áreas agrícolas colindantes al cauce, donde un eventual desborde afectaría de manera directa la producción y los medios de vida de la población. La funcionaria confirmó que el pedido de apoyo con maquinaria pesada fue elevado al Gobierno Regional de Tacna el martes pasado, sin respuesta formal hasta el cierre del reporte.

"Hemos pedido ya el apoyo del gobierno regional en cuanto a la intervención del río Salado y el río Callazas en la zona de Marjani, Jirata, Mullini, y el mismo Aricota, que es el distrito de Quilahuani, que son las zonas un poquito más afectadas, ya que las áreasagrícolas están muy adyacentes al cauce del río", indicó.

La solicitud contempla una retroexcavadora y una tractor oruga en óptimo funcionamiento.

La ausencia de defensas ribereñas es un factor crítico. "La zona lamentablemente no tiene defensas ribereñas aptas", afirmó Perca, señalando que los trámites ante la ANA suelen demorar y dificultan acciones preventivas permanentes.

Mientras las lluvias, las quebradas y el caudal del río mantienen en alerta a Candarave, el escenario sigue pendiente de decisiones técnicas y políticas que definirán si el daño puede evitarse o solo mitigarse.