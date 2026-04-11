Elecciones Generales 2026: Conoce quiénes tienen ATENCIÓN PREFERENTE en la fila para votar este domingo

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que existe una atención preferente en las filas de votación, destinada a facilitar el acceso al sufragio de determinados ciudadanos. Esta disposición será aplicada en todos los locales de votación del país durante la jornada de este domingo.

¿Quiénes tienen prioridad para votar?

Según explicó la especialista en capacitación electoral de la ONPE, Betty Luján, se ha previsto una fila preferencial para ciertos grupos de electores, con el objetivo de evitar largas esperas y promover una participación más accesible.

De acuerdo con el organismo electoral, tendrán atención preferente las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y madres que acudan con niños pequeños. Este criterio responde a un enfoque inclusivo que busca garantizar que todos puedan ejercer su derecho al voto sin mayores dificultades.

Asimismo, en el caso de la discapacidad física, si se cuenta con una silla de ruedas, se le consultará a dicho ciudadano si requiere asistencia para trasladarlo al módulo temporal de votación o al aula de votación.

¿Quiénes obtienen el voto rápido?

Para este proceso electoral, la ONPE ha dispuesto la modalidad del "voto rápido", orientada a facilitar el sufragio de ciudadanos que, por la naturaleza de sus funciones, deben permanecer en servicio durante la jornada electoral.

La experta manifestó que esta facilidad está dirigida principalmente a personal de salud, bomberos y efectivos policiales que se encuentren en actividad el día de los comicios, a fin de que puedan cumplir con su deber cívico sin descuidar sus responsabilidades laborales. Además, indicó que para acceder a este beneficio es necesario que la entidad realice un trámite previo ante la ONPE.

Recomendaciones para el día de la votación

Además de la atención preferente, la ONPE recomendó a la ciudadanía acudir en horarios escalonados para evitar aglomeraciones y reducir el tiempo de espera. Los locales de votación estarán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., y se permitirá votar a quienes se encuentren en la fila antes del cierre.

También se recuerda a los electores llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y seguir las indicaciones del personal electoral para garantizar un proceso ordenado. La institución subrayó que el respeto de las normas y la colaboración ciudadana serán clave para el éxito de la jornada.

Con estas medidas de atención preferente, la ONPE busca asegurar que el proceso electoral sea inclusivo, ágil y accesible, permitiendo que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en igualdad de condiciones.