Elecciones Generales 2026: Material electoral llegó a locales de votación tras operativo nocturno de la ONPE

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó exitosamente el traslado del material electoral hacia los distintos locales de votación en Lima y Callao, en un operativo que se desarrolló entre las 10:00 p.m. del viernes y las 6:00 a.m. de este sábado. La acción forma parte de la fase final de organización previa a los comicios generales de este 12 de abril.

Despliegue logístico a gran escala

El despliegue se inició desde los almacenes de la ONPE ubicados en Lurín, desde donde partieron cientos de unidades de transporte con destino a instituciones educativas que funcionarán como centros de sufragio.

En total, fueron 434 vehículos los encargados de distribuir el material electoral y equipos necesarios para el desarrollo de la jornada. Cada unidad fue debidamente identificada con rutas y destinos específicos para asegurar un traslado ordenado y sin contratiempos.

El operativo abarcó aproximadamente 2,269 locales de votación en Lima Metropolitana y Callao, lo que lo convierte en uno de los despliegues logísticos más importantes de los últimos procesos electorales.

Asimismo, todo el proceso contó con el resguardo de la Policía Nacional del Perú, que acompañó a las unidades durante su recorrido para garantizar la seguridad del material electoral. Este incluye cédulas de votación, actas, ánforas y equipos informáticos indispensables para el correcto desarrollo de los comicios.

Seguridad y llamado a la ciudadanía

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, destacó la magnitud del operativo y aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar elecciones transparentes y seguras. Indicó que este traslado del material es "un hito importante en la elección", el mismo que está siendo supervisado por la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los observadores nacionales e internacionales.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a acudir a votar de manera informada y responsable, subrayando la importancia de la participación electoral en un contexto democrático.

"Quiero aprovechar la posibilidad de reunirme con cada uno de ustedes esta noche y a través de ustedes con sus audiencias para invitar a la ciudadanía a que vote de manera informada, para que la ciudadanía vaya el 12 de abril próximo no solo sabiendo por quién votar sino sabiendo cómo votar", manifestó.

También se confirmó la presencia de observadores internacionales que supervisarán el desarrollo de la jornada para reforzar la transparencia del proceso.

Con el material electoral ya distribuido en su totalidad, todo queda listo para que millones de peruanos acudan a las urnas este domingo, en una jornada que será clave para definir el rumbo político del país.