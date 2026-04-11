Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este sábado 11 de abril?

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú se mantiene estable este sábado 11 de abril, reflejando un comportamiento tranquilo del mercado cambiario en los últimos días. La cotización del dólar continúa mostrando variaciones mínimas, lo que genera cierta confianza entre inversionistas y ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar presenta una ligera variación. Para la compra, la divisa estadounidense se ubica en 3.479 soles , mientras que para la venta alcanza los 3.585 soles, manteniéndose dentro de un rango bastante similar al de jornadas anteriores.

Este comportamiento evidencia que el dólar ha registrado cambios casi imperceptibles, limitándose a variaciones en milésimas. Especialistas señalan que esta estabilidad responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda extranjera, así como a un contexto internacional sin sobresaltos significativos que impacten directamente en el mercado local.

En ese sentido, el panorama resulta favorable para quienes manejan operaciones en dólares, ya que la previsibilidad del tipo de cambio permite planificar gastos, pagos o inversiones con menor riesgo. No obstante, se recomienda mantenerse atentos a factores externos que podrían generar fluctuaciones en los próximos días.

Finalmente, el mercado cambiario peruano continúa mostrando solidez en medio de un entorno económico moderado. Aunque no se descartan posibles movimientos, la tendencia actual apunta a una estabilidad sostenida, lo que brinda tranquilidad tanto a empresas como a familias que dependen del comportamiento diario del dólar.

Precio del dólar hoy, 11 de abril

¿Dónde cambiar dólares?

También ten en cuenta que el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos como:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

Incertidumbre política y económica local.

Es así que, el dólar en el Perú mantiene una tendencia estable, con ligeras variaciones que no generan mayor impacto en el mercado. Este comportamiento responde a un equilibrio entre factores internos y externos. De continuar este ritmo, se espera que el tipo de cambio siga mostrando previsibilidad, beneficiando a quienes realizan operaciones en moneda extranjera.