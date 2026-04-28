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Tras activación de quebrada

Emergencia en Cusco: Dos camionetas atrapadas en lodo por deslizamientos en carretera hacia Machu Picchu

Tras la activación de una quebrada por lluvias en la ruta amazónica hacia Machu Picchu, deslizamientos dejaron atrapadas en el lodo a dos camionetas en la carretera Santa María-Santa Teresa en Cusco.

Cusco: Vehículos atrapados en lodo tras deslizamientos en ruta a Machu Picchu
Cusco: Vehículos atrapados en lodo tras deslizamientos en ruta a Machu Picchu Andina

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/04/2026

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Las lluvias intensas continúan afectando el territorio nacional. En el Cusco, una activación de quebrada en la ruta amazónica hacia Machu Picchu provocó deslizamientos de lodo, dejando atrapadas a dos camionetas en plena carretera este martes 28 de abril.

El hecho ocurrió por la mañana, cuando los vehículos pick-up circulaban en la carretera vía Santa María-Santa Teresa, en el sector Santa Rosa. Ambos se dirigían por la vía alterna al ingreso a la ruta amazónica del parque arqueológico de Machu Picchu.

Tras la inesperada activación de una pequeña quebrada, las camionetas quedaron inmovilizadas en el lodo. Según información reportada por Andina, los conductores salieron ilesos del accidente, procediendo a intentar retirar el lodo con cuerdas, sin éxito.

Ante la emergencia, el tránsito en dicho tramo de la vía quedó bloqueado por transportistas de carga, con pasajeros varados en los dos extremos, mientras se esperaba la llegada de maquinaria pesada para el rescate y el retiro de tierra, lodo y piedras.

Las autoridades recomendaron a los conductores de la zona tomar precauciones y mantenerse atentos al estado de la vía, que, hasta las 6 de la tarde de este martes, aun continúa siendo desbloqueada mediante los trabajos de limpieza.

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