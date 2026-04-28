Jorge Benavides anuncia el regreso de su icónica parodia de Michael Jackson

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El comediante peruano Jorge Benavides sorprendió a sus seguidores este martes al anunciar oficialmente que volverá a interpretar su recordada parodia de Michael Jackson que hacía en El Especial del Humor.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes caracterizado como el "Rey del Pop" y relató cómo, apenas apareció en el set, varios compañeros de trabajo se acercaron para tomarse fotos con él, confirmando que el sketch regresará este fin de semana.

"Hace tiempo no me sentía tan asediado y por mis propios compañeros. Qué bonito se siente que este personaje sea tan querido y recordado", escribió,

Gran expectativa

En su publicación, 'JB' contó que tanto el elenco como camarógrafos y reporteros presentes en el estudio expresaron su entusiasmo al verlo caracterizado nuevamente tras haber dejado al personaje desde el 2016.

"Todos decían lo mismo: toda mi vida quise conocer a Michael del Especial del Humor", relató, destacando el cariño y la nostalgia que aún despierta el personaje. El comediante agradeció el apoyo y adelantó que el sketch se verá este fin de semana en su programa 'JB Noticias' por Panamericana.

El humor de entonces

La parodia de Michael Jackson fue uno de los segmentos más recordados del Especial del Humor en la década pasada. Benavides aprovechaba la polémica que rodeaba al cantante por las denuncias de presunto abuso infantil y lo convertía en un personaje recurrente, con humor ácido y caricaturesco.

El sketch exageraba los gestos, la voz y los movimientos del artista, situándolo en situaciones absurdas relacionadas a estas controversias que generaban risa inmediata. En ese contexto, la sátira convivía con otros personajes locales y se convirtió en parte del estilo irreverente de la televisión peruana de la época.

Parodia de Michael Jackson.

Usuarios divididos

Hoy, con el regreso confirmado, las opiniones se dividen. Algunos usuarios en redes sociales expresaron incertidumbre sobre qué recurso usará Benavides para el personaje, considerando que tras la muerte de Jackson varias controversias fueron aclaradas y el cantante terminó siendo declarado no culpable en los juicios.

Otros señalaron que retomar el humor de entonces podría ser visto como una falta de respeto y se preguntan si tendrá repercusión mediática negativa. Sin embargo, también hay quienes celebran el regreso sin importar las incógnitas, afirmando que "es necesario", en alusión a una frase recurrente de la parodia.

El regreso de la parodia llega en un momento en que la biopic del artista es tendencia mundial y revive el interés por su figura. Para Jorge Benavides, el personaje representa tanto la irreverencia de su estilo humorístico como la nostalgia de una generación que creció viéndolo.

El reto ahora será actualizar el sketch para un público distinto, más consciente de los límites del humor, pero igualmente expectante de volver a ver al "Michael" de JB en la pantalla.