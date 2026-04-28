Jóvenes que perdieron la vida en fatal operativo militar en Huancavelica no portaban armas: "No había ni una"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el abogado Antony Crespo, quien representa a los jóvenes asesinados durante un confuso operativo militar en Huancavelica, señaló que ninguna de las víctimas mortales y sobrevivientes portaba armas al momento de la intervención.

"No había ni una sola arma, a ninguno, ni en sus pertenencias ni en sus vehículos, se le ha encontrado ni una sola arma. Y eso tiene que quedar claro", dijo.

En ese sentido, lamentó el comunicado emitido por el Comando Conjunto en el cual se aseveraba que los miembros del Ejército habían actuado en legítima defensa como parte de un enfrentamiento contra un grupo de narcotraficantes.

"Sobre ello prefiero no mencionar mucho, prefiero abocarme a lo que está en el acta, a lo que dicen las actas del hallazgo y la intervención y dice que no se ha encontrado ninguna arma", sostuvo.

Sobreviviente habría sido coaccionado para alterar su testimonio

La defensa legal precisó que en la camioneta intervenida viajaban ocho personas. Cinco de ellas fallecieron, dos resultaron heridos y otro consiguió escapar sin ninguna lesión para después entregarse a las autoridades militares.

En su declaración, este último joven relató que, a través de su primo, fue captado junto a otras personas para transportar droga en el camino. A cambio de la sustancia ilícita había recibido un monto dinero que guardaba en su equipaje dentro de la camioneta.

Consultado por esta versión de los hechos, Crespo señaló que dicho sobreviviente ha sido coaccionado bajo amenaza del Ejército del Perú para cambiar su testimonio y que pronto, con el transcurso de las diligencias, brindará más detalles sobre la situación.

"Lo que él nos menciona es que ha mencionado ciertas cosas bajo amenaza del Ejército del Perú. En el transcurso de la investigación, este joven volverá a ampliar su declaración"

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