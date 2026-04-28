Torero Andrés Roca Rey recibe alta médica luego de ser embestido por un toro en España

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de un accidentado episodio el pasado 24 de abril, el torero Andrés Roca Rey ha sido dado de alta médica después de 4 días internado por una cornada de 35 centímetros en el muslo derecho hecha cuando iba a ejecutar a un toro en la Maestranza de Sevilla.

A partir de ahora, su recuperación la llevará fuera de las instalaciones médicas que lo acogieron en España. Asimismo, deberá llevar a cabo una serie de cuidados que le garanticen la mejora de su estado físico

Medidas de recuperación

El torero peruano, ahora tendrá que iniciar una etapa decisiva y delicada, como, llevar rehabilitación y sesiones de fisioterapia todos los días que tienen como finalidad recuperar la fuerza y la movilidad de la pierna derecha que fue la afectada.

Asimismo, en sus más recientes declaraciones cuando abandonaba la clínica, mostró su opinión sobre este momento que está atravesando y mantiene el optimismo frente a la situación suscitada en la Maestranza de Sevilla.

"Ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación, pero contento, contento de poder estar aquí con ustedes ya habiendo salido del hospital; tenía muchas ganas, ahí no se pasa bien la verdad", comentó.

Agradecimiento en este momento complicado

Además, una de las emociones que más lo acompañaron a la salida de las instalaciones médicas fue la gratitud hacía su público que lo respaldaron de diferentes formas.

"Muy agradecido, muy agradecido a ustedes por estar pendiente, a la vida, a Dios, a toda la gente que ha estado preocupada por mí".

Incluso, añade que pese al susto, se queda con la experiencia que vivió en el recinto, el cariño del público presente y su pasión hacia estas actividades culturales que ocurren principalmente en España.

"Después de la faena llegó el percance, pero me quedo con un buen sabor de boca, ya no solamente por lo que sentí interiormente, sino por todo el cariño y toda esa pasión y entrega que me ha demostrado el público sevillano", expresó.

Sobre su estado físico, confirma que la lesión es seria dado el tamaño de la cornada que recibió. Por esta razón, no sabe cuando podría retornar a sus actividades y según lo indicado por los doctores ha tenido "muchos destrozos musculares".

En conclusión, este hecho genera consciencia en los próximos eventos relacionados con esta actividad cultural para que se puedan ejecutar medidas que respalden el menor daño médico en los toreros.