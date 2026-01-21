Empresario chino Zhihua Yang se pronunció tras reuniones con José Jerí: "Niego cualquier acto ilícito"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las reuniones extraoficiales que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, lo tienen al borde de mociones de vacancia y censura. El otro actor implicado en el caso 'Chifagate', el empresario chino Zhihua Yang, finalmente rompió su silenció y negó que se haya cometido algún acto ilícito durante sus encuentros.

Imágenes difundidas sin su permiso

A través de una carta, el hombre de negocios ofreció sus descargos y descartó que las reuniones que tuvo con el jefe de Estado hayan sido pactadas. Del mismo modo, rechazó la posibilidad de que haya servido para que le otorgue algún favorecimiento para alguna contratación pública.

"Niego tajantemente haber pedido algún favor al señor Presidente de la República y que este haya intercedido a mi favor en algún proceso o procedimiento con el Estado Peruano. Soy un empresario que radica en el Perú hace 30 años, pago mis impuestos y tributos conforme a la ley", mencionó Yang.

Pronunciamiento del empresario chino Zhihua Yang.

Con respecto a la difusión de las imágenes y los reportajes televisivos, señaló que no otorgó permisos para que sean difundidas y que se hicieron sin su consentimiento. Lamentó que medios de comunicación "hayan tejido una historia tergiversando los hechos", lo que generó una serie de especulaciones contra el mandatario.

"En ningún momento he coordinado reunión alguna con el señor presidente ni en mi restaurante, ni en mi Market. Estas visitas han sido realizadas sin ningún tipo de coordinación previa; en las cuales no se han tratado temas comerciales y/o empresariales; por lo que, niego cualquier acto ilícito que se pueda inferir de las mismas", prosiguió.

Se disculpa con José Jerí

Yang precisó que algunos abogados han salido a hablar a titulo personal y no en su representación, dejando en claro que su única representante legal es la letrada Raquel Nuñuvero. Además, ofreció sus disculpas al jefe de Estado por los actos contra la ley que realizaron algunos de sus trabajadores al filmarlo sin su permiso.

"Expreso mis disculpas al señor Presidente de la República y demás ciudadanos, por el comportamiento realizado por mi personal de seguridad, quienes han actuado al margen de la ley, al haber realizado grabaciones y haberlas proporcionado a terceras personas, hechos que advierto han generado esta sensación de inestabilidad en el país", indicó.

