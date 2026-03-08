Fuerte SISMO sacude Perú HOY, domingo 8 de marzo: Conoce la magnitud y epicentro

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos fuertes temblores seguidos se sintieron en el país la tarde de este domingo 8 de marzo, fecha en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Entérate cuáles fueron las magnitudes y epicentros según el reporte del IGP.

Los movimientos telúricos se registraron con dos minutos de diferencia el último día del fin de semana entre las 5:02 p.m. y las 5:04 p.m., sorprendiendo a los pobladores de la selva norte del Perú.

Dos temblores seguidos se sintieron en la selva norte del Perú

Nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80 % de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana. En ese marco, el IGP mantiene constante monitoreo sobre cualquier eventualidad o fenómeno que ocurra en territorio peruano.

Según el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la magnitud del primer temblor fue de 4.9 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 18 km. Este movimiento telúrico ocurrió en la región San Martín, al suroeste de la ciudad de Rioja.

Asimismo, dos minutos después, se registró otro temblor al sur de la ciudad de Moyobamba, en la misma región. Esta vez, el sismo fue de 4 grados y tuvo una profundidad de 15 km.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0129

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 17:02:15

Magnitud: 4.9

Profundidad: 18km

Latitud: -6.28

Longitud: -77.05

Intensidad: III-IV Rioja

Referencia: 27 km al SE de Rioja, Rioja - San Martínhttps://t.co/9ZBQrGQQZt — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

Noticia en desarrollo...