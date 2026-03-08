RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
DOS SISMOS sacuden hoy San Martín en menos de una hora, HOY domingo 8 de marzo: Conoce la magnitudes y epicentros

Dos nuevos movimientos telúricos se registraron este domingo 7 de marzo en la región San Martín. En la siguiente nota conoce las magnitudes y epicentros de ambos temblores, según el reporte del IGP.

Temblor en San Martín
08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/03/2026

Dos sismos han sacudido la región San Martín en menos de dos horas este domingo 8 de marzo. En la siguiente nota conoce las magnitudes, epicentros y más detalles de ambos movimientos telúricos, de acuerdo a información del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Dos temblores sacuden San Martín

En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional (Censis), servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que dos sismos de magnitud 4.9 y 4.0 se sintieron la tarde de este domingo en los distritos de Moyobamba y Rioja, provincias homónimas, en la región San Martín.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer movimiento sísmico se produjo a las 5:02 de la tarde y el segundo ocurrió minutos después a la 5:04 de la tarde. 

El primer temblor se localizó a 27 kilómetros al sureste de Rioja y tuvo una profundidad de 18 kilómetros. En tanto, que el segundo se dio a 24 kilómetros al sur de Moyobamba.

¿Qué hacer durante un sismo? Sigue las recomendaciones del Indeci

Ante la frecuencia de estos eventos, es vital recordar las medidas de seguridad para proteger a tu familia:

  • Conserva la calma: Evita correr desesperadamente para prevenir caídas o accidentes.
  • Ubica las zonas seguras: Identifica las columnas o muros estructurales si no puedes evacuar a tiempo. 
  • Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.
  • Mochila de emergencia.
  • Uso de mensajes de texto: En caso de emergencia, evita las llamadas para no saturar las líneas telefónicas; prefiere el SMS.

La importancia de tener una mochila de emergencia

Es importante recordar que el Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Océano Pacífico por lo que es recurrente que se susciten movimientos telúricos como los de San Martín.

En tal sentido, es vital que en los hogares se tenga a la mano una mochila de emergencia ante este tipo de desastres naturales. ¿Pero qué debe incluir? Al respecto, entidades como Indeci recomiendan que se incluya: 

  • Alcohol o desinfectante
  • Medicina
  • Pastillas
  • Vendas y curitas
  • Toallas y frazadas
  • Agua embotellada
  • Alimentos enlatados
  • Linterna y radio a pilas 

Es así que este domingo 8 de marzo se registraron dos movimientos telúricos en San Martín de 4.9 y 4.0 de magnitud en la escala de Richter que sorprendieron a la población y nos hizo recordar que debemos estar preparados con nuestra mochila de emergencia.

