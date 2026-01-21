José Jerí niega haberse comunicado con Indecopi para favorecer negocios de Zhihua Yang: "No intercedí"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente José Jerí negó haber tenido contacto con autoridades de Indecopi para favorecer al empresario chino Zhihua Yang y sus negocios en el Centro de Lima.

"No me comuniqué con ninguna autoridad de Indecopi y no intercedí, ni directa ni indirectamente con la reapertura o alguna resolución".

Así lo afirmó Jerí, en referencia a la polémica visita que realizó al local Market Capón, clausurado por la Municipalidad Metropolitana de Lima el mismo día en que acudió por un cambio de giro no autorizado al realizar ventas al por mayor, y reabierto tan solo dos días después gracias a una resolución del Indecopi.

En esa línea, el mandatario insistió en que no tiene relación alguna con dicha decisión emitida por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) de la entidad de control, que el 9 de enero declaró ilegales las restricciones municipales para actividades comerciales en el Centro Histórico, sobre todo la venta de productos al por mayor.

"No tengo nada que ver con la resolución de Indecopi que se origina por un procedimiento. Además la misma institución ha desmentido cualquier intervención de mi persona", sostuvo.

El comunicado de Indecopi

Este lunes 20 de enero, Indecopi difundió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente haber favorecido a persona o empresa alguna. La entidad precisó que la resolución no se refiere a un caso particular, sino a normas municipales de alcance general, y que aún no se ejecutará hasta que la MML apele con plazo hasta el lunes 2 de febrero.

"Me ciño exclusivamente al comunicado que ha sacado la institución, que no tiene ningún tipo de relación con mi visita ni ningún tipo de injerencia o acción administrativa de mi parte con ellos", expresó Jerí en su defensa.

#COMUNICADO 📄 | El Indecopi informa a la ciudadanía lo siguiente ⤵️ pic.twitter.com/GIWFPCykAb — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) January 20, 2026

La llamada en Market Capón

Uno de los puntos más cuestionados es la llamada telefónica que Jerí realizó desde el interior del local clausurado. En la sesión, el presidente aseguró no recordar con quién sostuvo esa comunicación, pero reiteró que no fue con ningún funcionario de Indecopi.

"No me comuniqué con ningún funcionario ni autoridad de Indecopi. No intercedí directa ni indirectamente con la reapertura o con la emisión de alguna resolución que, aparentemente, pudiera haberlos beneficiado", enfatizó.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | La congresista Flor Pablo criticó duramente a José Jerí tras responder ante las interrogantes surgidas por el caso 'Chifagate'. Pablo lo exhortó a mencionar con quién hablaba por teléfono en el local de Zhihua Yang.



Las declaraciones de Jerí se producen en medio de la crisis generada por el caso Chifagate, que ya motivó la apertura de una investigación preliminar por presunto conflicto de intereses y la presentación de mociones de vacancia y censura en el Congreso. La sesión de la comisión se convierte en un escenario clave para definir el futuro político del mandatario.

José Jerí negó cualquier intervención ante Indecopi para favorecer a Zhihua Yang y defendió que la resolución sobre Market Capón responde a un procedimiento administrativo independiente. Sin embargo, la coincidencia temporal entre su visita al local clausurado y el fallo de Indecopi mantiene viva la controversia y la presión política en su contra.