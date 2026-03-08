Día Internacional de la Mujer: Presidente Balcázar condecora a 15 destacadas peruanas con la Orden al Mérito de la Mujer 2026

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente José María Balcázar rindió homenaje a la mujer peruana hoy, domingo 8 de marzo, donde destacó su lucha histórica por la igualdad de género.

En un ceremonia llevada a cabo este mediodía en Palacio de Gobierno, el mandatario, junto a la primera ministra, Denisse Miralles, y la titular de la Mujer, Hary Yzarra, condecoró a 15 destacadas peruanas con la "Orden al Mérito de la Mujer 2026".

La lucha por las reivindicaciones de las mujeres no ha terminado

Durante su intervención, el jefe de Estado resaltó el valor histórico de las luchas emprendidas por las mujeres a lo largo de la historia para alcanzar la igualdad de derechos y mejores condiciones de vida.

"Me aquieta pensar en la larga lucha histórica de las mujeres por conseguir igualdades frente a los hombres. Luchas cruentas, penurias, cárceles de por medio. "Yo creo que esta larga lucha por las reivindicaciones de las mujeres no ha terminado", sostuvo.

Es importante señalar que, la condecoración "Orden al Mérito de la Mujer" constituye el máximo reconocimiento que se otorga a las mujeres por su destacada trayectoria y por su contribución a la promoción y protección de los derechos de otras mujeres en el país.

En esta vigésimo tercera edición fueron reconocidas 15 mujeres peruanas provenientes de distintos ámbitos de la vida social, cultural, científica, empresarial y comunitaria por su liderazgo, compromiso y aporte al desarrollo del Perú.

Para tener en cuenta:

Si bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce oficialmente el Día Internacional de la Mujer desde 1975, a lo largo de la historia se han gestado acontecimientos históricos que han permitido su reconocimiento ante la sociedad, como, por ejemplo, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Dinamarca en 1910, la cual marcaría el inicio de su derecho al voto universal.

Los derechos de la mujer en nuestro país empezaron a hacerse respetar recién en 1955, cuando el entonces presidente Manuel Odría promulgó la ley que garantizaba su participación al sufragio. Al año siguiente, por primera vez fueron parte de una jornada electoral y, en aquella ocasión, nueve mujeres lograron ingresar al Congreso, siendo en total ocho diputadas y una senadora.

Su constante participación en la política nacional es una clara muestra de su capacidad para asumir retos de alcance nacional, no por algo han presidido los cargos más altos del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial y, en el sector privado, su liderazgo es cada vez más relevante en la toma de decisiones para darle estabilidad y empleo al país.

Esta importante conmemoración no solo nos debe hacer recordar sus esfuerzos para vivir en un mundo de igualdades, también nos debe invitar a reflexionar sobre su situación actual y sobre lo que nos falta hacer como sociedad para erradicar las desigualdades, garantizar sus derechos y combatir los diferentes tipos de violencia a las que son sometidas diariamente.