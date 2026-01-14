Sismo sacude HOY Perú: Magnitud y hora exacta del último movimiento telúrico

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) brindó un informe del último sismo que se sintió en el Perú este miércoles, 14 de enero. Descubre cuál fue su magnitud y epicentro.

Último sismo sentido en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

¡Perú no deja de temblar! Nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los sismos sean recurrentes y uno se sintió este miércoles. La entidad que te permite conocer cada detalle de este temblor es el IGP.

A través de sus redes sociales, la institución reportó que el último sentido hoy, al promediar la 1:03 a.m. tuvo una magnitud de 4.0 a 63 kilómetros al suroeste de Chimbote, Santa, en Áncash, con una profundidad de 48 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0035

Fecha y Hora Local: 14/01/2026 01:03:12

Magnitud: 4.0

Profundidad: 48km

Latitud: -9.42

Longitud: -79.03

Referencia: 63 km al SO de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 14, 2026

¿Cuál fue el epicentro del último sismo?

Por su parte, mediante sus canales oficiales, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, tras producirse este temblor en Áncash, publicó su boletín informativo en el que sostiene que el sismo registrado esta madrugada tuvo como epicentro el mar.

En ese marco, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, también se mantuvo vigilante por este último movimiento telúrico al norte del país. A través de su cuenta de X anunció a la ciudadanía que la actividad sísmica no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Epicentro del último sismo sentido este 14 de enero.

¿Cómo actuar durante un sismo?

Indeci le recuerda a la ciudadanía que frente a este tipo de sismos deben tener siempre lista una mochila de emergencia la cual debe contener insumos de gran importancia entre los que se encuentran: pastillas, botellas de agua, linterna y radio a pilas, toallas y frazadas, alimentos enlatados, alcohol o desinfectante.

Asimismo, les exhorta mantener siempre la calma e identificar los puntos o vías de evacuación ante una actividad sísmica u otro desastre natural. También resalta algunos números de emergencia en Perú:

Policía de carreteras: 110

Infosalud (consultas de salud en general): 113

Defensa Civil - Emergencias: 115

Bomberos: 116

Cruz Roja Peruana: 01 266 0481.

