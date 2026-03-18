Tacna: delincuentes armados obligan a universitario a revelar sus datos familiares

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un estudiante universitario de 19 años vivió momentos de terror tras ser interceptado por delincuentes armados en la ciudad de Tacna. El hecho ocurrió en el distrito de Pocollay, a plena luz del día, cuando el joven regresaba a su vivienda. Los atacantes no solo lo asaltaron, sino que lo retuvieron y lo obligaron a brindar información personal y familiar, lo que ha encendido las alertas por nuevas modalidades delictivas.

Según Infobae, el joven fue abordado por un sujeto armado que lo amenazó y lo obligó a dirigirse hacia una zona con poca circulación de personas. En ese lugar, al menos otros dos delincuentes se sumaron, rodeándolo y evitando que pudiera escapar. La intervención fue rápida y planificada, lo que sugiere un posible caso de reglaje previo.

Durante el tiempo que estuvo retenido, los delincuentes recurrieron a amenazas directas para intimidarlo. Los sujetos se hicieron pasar por sicarios y bajo ese contexto de miedo, el joven fue obligado a revelar datos sobre su familia y su situación económica, lo que refuerza la hipótesis de un intento de extorsión.

La denuncia quedó a manos de la Comisaría de Pocollay.

Retención y robo en menos de una hora

El universitario permaneció retenido por aproximadamente una hora. Durante ese tiempo, los delincuentes no solo obtuvieron información sensible, sino que también le sustrajeron sus pertenencias. Entre los objetos robados figuran su celular, una tablet y su mochila, elementos que podrían contener aún más datos personales.

Tras cometer el delito, los sujetos abandonaron al joven en la zona y huyeron con rumbo desconocido. A pesar del impacto emocional del hecho, la víctima logró regresar a su vivienda y comunicar lo sucedido a sus familiares, quienes posteriormente realizaron la denuncia correspondiente.

Investigación y preocupación por nueva modalidad

Las autoridades iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. La Policía viene revisando cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos, con el objetivo de reconstruir la ruta de los delincuentes y determinar si actuaron de manera coordinada con otros cómplices.

Este caso ha generado preocupación entre los ciudadanos, ya que no se trataría de un asalto común. La retención, las amenazas y la obtención de información familiar apuntan a una modalidad vinculada a extorsión o secuestro al paso, prácticas que han ido en aumento en distintas regiones del país.

Dicho escenario en Tacna refleja un escenario preocupante donde delincuentes armados utilizan amenazas para obtener datos familiares y ejecutar posibles extorsiones, consolidando una modalidad delictiva que combina secuestro al paso, robo y recopilación de información personal en Perú.