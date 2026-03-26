Esposa de transportista que fue baleado por extorsionadores en SMP pide ayuda: "He gastado más de S/ 15 mil"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La esposa de Alfredo Toribio Espinoza (47), transportista de la empresa Translicsa, que resultó gravemente herido tras un ataque armado ejecutado por presuntos extorsionadores, pidió apoyo para costear su tratamiento médico. "Hemos gastado más de 15 mil soles", señaló, al advertir la difícil situación económica que atraviesa su familia.

Transportista ha sido intervenido siete veces

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, la señora Fiorella brindó detalles sobre la situación en la que se encuentra su esposo, quien va a cumplir 20 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de que, el pasado 9 de marzo, sujetos lo atacaron a balazos en el distrito de San Martín de Porres (SMP), recibiendo cuatro impactos de bala en la zona del abdomen.

Al respecto, la esposa de Toribio Espinoza expresó su agradecimiento hacia sus amistades y conocidos quienes los habrían apoyado en realizar actividades pro-salud para obtener dinero y así se pueda proceder con las reiteradas intervenciones realizadas por los médicos.

Hijos de víctima lloran por su padre

Si bien ello ha sido de gran ayuda, hay ocasiones en donde siente que la situación económica la supera debido a que los recursos se van rápidamente. En esto influye que debe sostener a sus cinco hijos, los cuales también se han visto afectados emocionalmente a no tener a su padre en casa.

"Mis hijos preguntan por su papá, cuando voy a casa me preguntan ¿ya vas a traer a papá? y se me parte el corazón decirles que no, tengo que decir sí, ya va a venir ya vamos a salir con papá, espérense que falta un poquito más. A veces lloran pro su papá (...) Nos hace mucha falta en casa, ojalá y salgamos de esto", dijo a Exitosa, este jueves 26 de marzo.

Sobre investigaciones policiales

Cabe mencionar que, respecto a las investigaciones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el ataque armado, la esposa de Alfredo indicó que no existen avances. "Vinieron solamente a indagar qué sabía que no sabía", precisó, señalando que las autoridades no han vuelto a tener contacto con ella para informar el caso.

Número de ayuda

La familia del señor Alfredo Toribio Espinoza pide ayuda a la ciudadanía en general para costear los gastos médicos de su esposo. Para brindar cualquier tipo de apoyo se puede comunicar con el número: 910 437 587.

Es así como se conoció la situación que vienen atravesando los parientes del transportistas de la empresa Translicsa, quien permanece en UCI tras haber sido baleado por extorsionadores en SMP.