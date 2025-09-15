EsSalud reafirma diálogo con sindicatos en huelga y garantiza continuidad de atención a asegurados

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó a la opinión pública que mantiene un proceso de diálogo constante con los sindicatos que actualmente se encuentran en huelga.

Según la institución, su principal prioridad es optimizar la atención a los asegurados, motivo por el cual continúa implementando una serie de estrategias destinadas a mejorar los servicios de salud en todo el país.

En este marco, EsSalud remarcó que su compromiso no solo se centra en atender a los pacientes, sino también en responder a las demandas de los trabajadores, siempre bajo un enfoque responsable y de sostenibilidad.

La entidad considera que es necesario encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento de las condiciones laborales y la capacidad financiera y operativa que le permita mantener en funcionamiento los hospitales, centros médicos y servicios especializados que día a día atienden a millones de ciudadanos.

La ciudadanía debe tener la seguridad de que la atención continuará brindándose con normalidad, a pesar de las medidas de fuerza que mantienen los gremios.

La institución asegura que está tomando las acciones necesarias para garantizar que ningún asegurado se quede sin recibir atención médica durante este proceso de diálogo.

#Comunicado | En relación con el diálogo que se viene sosteniendo a través de constantes reuniones con los sindicatos en huelga, informamos: pic.twitter.com/kOqxSGmYJI — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) September 15, 2025

Propuesta institucional y sostenibilidad

La entidad señaló que cualquier mejora en las condiciones económicas de los trabajadores debe estar alineada con la sostenibilidad financiera y la eficiencia institucional.

Por ello, viene trabajando en la elaboración de un documento de gestión por resultados, que incluirá indicadores claros, medibles y verificables, orientados a garantizar una administración más eficiente y transparente.

Este enfoque busca no solo atender las demandas laborales inmediatas, sino también implementar cambios de largo plazo que permitan consolidar un sistema de salud más sólido, con mejores niveles de productividad y calidad en la atención.

La idea central es que toda medida económica esté respaldada por un marco que asegure la viabilidad de EsSalud en los próximos años.

En ese sentido, la propuesta institucional no se limita a los aspectos financieros, sino que también considera la mejora continua de los procesos internos, la modernización de la gestión hospitalaria y la promoción de una cultura organizacional que priorice al asegurado como eje central de sus políticas.

Continuidad del diálogo y búsqueda de consensos

El seguro social confirmó que las reuniones con los representantes de los gremios en huelga se reanudarán esta semana, con el objetivo de alcanzar acuerdos responsables que beneficien tanto a los trabajadores como a los millones de asegurados que dependen del servicio.

La institución subrayó que la apertura al diálogo será el camino para lograr consensos duraderos y evitar que la medida de fuerza afecte la calidad del servicio.

En paralelo, EsSalud se comprometió a seguir trabajando con transparencia, ética, responsabilidad y sensibilidad humana, valores que considera fundamentales en la gestión de la salud pública.