EsSalud desmiente presunto parto dentro del baño de conocido hospital de Chiclayo

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un reciente reporte difundido por un medio regional encendió la alerta en Chiclayo al denunciar que una gestante habría dado a luz en el baño de un hospital, sin asistencia médica y en condiciones precarias. La noticia generó alarma en la población y puso bajo la lupa, una vez más, la calidad de los servicios de salud en la región.

El semanario apuntó directamente al Hospital Luis Heysen Inchaustegui, de EsSalud Lambayeque. Según la denuncia, la paciente de 25 años ingresó en trabajo de parto la madrugada del 23 de marzo y no habría recibido atención oportuna del personal de obstetricia.

El relato de los familiares, según el reporte, sostiene que el nacimiento ocurrió en el baño de la habitación 411, lo que habría provocado un golpe al recién nacido y puesto en riesgo su integridad física. La familia exigió una investigación exhaustiva por presunta negligencia médica y falta de auxilio inmediato.

La respuesta de EsSalud

Ante la difusión del caso, EsSalud emitió un comunicado oficial negando categóricamente la versión. La institución precisó que la información difundida era "falsa y no se ajusta a lo ocurrido".

Según el pronunciamiento, la paciente ingresó al hospital el lunes 23 en horas de la tarde, fue evaluada por el personal de salud y quedó hospitalizada para monitoreo. Posteriormente, el parto se desarrolló con atención médica y tanto madre como hijo fueron trasladados al centro obstétrico para el seguimiento correspondiente.

EsSalud aseguró que ambos fueron dados de alta sin complicaciones y exhortó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales, evitando la difusión de noticias inexactas que generen alarma.

#FALSO ❌ | Sobre el caso de una gestante que presuntamente habría dado a luz en el baño del Hospital Luis Heysen Inchaustegui, se precisa que dicha información es falsa y no se ajusta a lo ocurrido. La paciente ingresó al establecimiento el lunes 23 en horas de la tarde, fue... pic.twitter.com/yxpH9Dh5t0 — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) March 25, 2026

El contraste entre la denuncia inicial y la respuesta institucional refleja un problema recurrente: la tensión entre la percepción ciudadana y la versión oficial de las entidades de salud. La difusión de un caso tan sensible como un parto sin asistencia médica genera impacto inmediato en la opinión pública, pero también evidencia la necesidad de verificar la información antes de amplificarla.

El episodio muestra cómo una denuncia difundida por medios locales puede escalar rápidamente y poner en cuestión la credibilidad de un hospital. Aunque EsSalud desmintió el presunto parto en un baño y aseguró que madre e hijo fueron atendidos adecuadamente, el caso expone la fragilidad de la comunicación institucional frente a narrativas de presunta negligencia.

La investigación solicitada por los familiares será clave para esclarecer los hechos y determinar si hubo fallas en la atención o si se trató de un caso de información inexacta que generó alarma innecesaria.