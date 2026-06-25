¿Está preparado el Perú? Más de 300 mil viviendas colapsarían ante un gran terremoto en el país

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, el territorio nacional se encuentra en alerta ya que muchas de las edificaciones que se encuentran en la capital podrían no resistir un desastre natural de tal magnitud como el que se registró en el país vecino el pasado miércoles 24 de junio.

Hace más de dos siglos que el Perú no tiene un terremoto de gran magnitud

El país al estar ubicado en una zona altamente sísmica, es propenso a registrar un movimiento telúrico de gran alcance. En especial porque desde hace 280 años no se libera en grandes magnitudes la energía desde el año 1746, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En ese sentido, de darse un fenómeno de este tipo, generaría graves afectaciones a la población y la infraestructura de la capital.

Siguiendo esa línea, la capital limeña en la actualidad posee más de 350 mil viviendas construidas de manera informal en suelos arenosos o laderas de cerros que quedarían destruidos. Una problemática que podría cobrar una gran cantidad de vidas.

¿Cuáles son las zonas más vulnerables ante un evento sísmico de gran magnitud?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) menciona que, de darse un terremoto en la capital de 8.8 grados, el fenómeno podría destruir aquellas viviendas construidas en lugares poco seguros que tienen cimientos débiles. Sin embargo, según una aproximación, el 70% de la población vive en estas condiciones de riesgo.

Dicho riesgo consiste en la concentración en los distritos como San Juan de Lurigancho (SJL), Comas, Carabayllo y Villa María del Triunfo (VMT), considerados zonas rojas por la informalidad constructiva y el tipo de suelo.

Algunos de los distritos con mayor nivel de vulnerabilidad son: Lomo de Corvina en el distrito de Villa El Salvador (VES), que posee un suelo arenoso. Por otro lado, otros de los sectores que también presentan complicaciones se consideran: Ventanilla, Barrios Altos y Cercado de Lima.

Alternativas de prevención

Como medidas de prevención, los expertos recomiendan mantenerse preparados con una mochila de emergencia que contenga todo lo indispensable para afrontar un fenómeno sísmico, identificar las vías de evacuación, mantener la calma y, sobre todo, participar activamente en los próximos simulacros que se llevarán a cabo en el territorio nacional. Estas acciones permiten conocer cómo actuar en los distintos lugares donde un desastre natural pueda sorprendernos.

Finalmente, esta información ratificaría el gran riesgo de un evento sísmico en el país que afectaría a más de 300 mil viviendas.