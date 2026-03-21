Presunto autor de ataque a 'Los Rojitos' sería visitante frecuente de penales, indica PNP

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, reveló que el principal sospechoso del triple asesinato en una combi de 'Los Rojitos' era un visitante recurrente de internos de los penales los cuales están relacionados a delitos de extorsión y sicariato.

Pese a que el detenido refiere ser inocente, su vínculo con criminales internos complica su actual situación. Además, el sujeto estaría involucrado en la distribución de armamento a diversas organizaciones criminales.

Detenido era visitante de penales

De acuerdo a la reciente revelación del general Revoredo, el presunto autor material del asesinato de tres ciudadanos peruanos al interior de la combi de 'Los Rojitos' sería un visitante frecuente de penales.

Según la investigación de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, el sujeto que disparó contra la unidad tenía vínculos con internos recluidos los cuales están vinculados a delitos como extorsión y otros graves hechos.

Familiares del detenido indicaron que era un estudiante universitario, incluso él mismo refirió que era inocente y que contaba con pruebas de ello. "No tengo nada que ver yo. Tengo pruebas de donde he estado yo", refirió.

Sin embargo, tal versión ha sido desmentida por Revoredo quien indicó que el sujeto no era más universitario y, por el contrario, registraba visitas al interior del INPE.

"Se han hecho las verificaciones y ya no concurría a la universidad. Más bien se ha encontrado que acudía a establecimientos penitenciarios", dando una nueva prueba en la indagación por el triple homicidio.

La investigación refiere que el presunto atacante visitaba recurrentemente el penal de San Juan de Lurigancho, establecimiento penitenciario donde se encontró con reclusos vinculados a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

Según refirieron, uno de los criminales visitados responde al alias 'Pitbull', con el cual mantendría contacto y visitaba recurrentemente.

Presunto autor alquilaba armas a 3 bandas

De acuerdo a la investigación policial, el presunto autor de los homicidios alquilaba armas hasta tres bandas criminales. "Él mismo ha indicado que compró dos pistolas. Según su versión, las habría adquirido para brindar seguridad, pero reconoce que las alquiló", refirió.