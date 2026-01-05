Fiscalía de Pataz requiere más personal para frenar crimen y minería ilegal: Solo hay 4 fiscales

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La provincia de Pataz, en La Libertad, enfrenta una crisis de seguridad marcada por crímenes relacionados con la minería ilegal y enfrentamientos armados en socavones.

En este contexto, el fiscal provincial coordinador de las Fiscalías Penales, Enrique Valverde Cabrera, advirtió que su sede cuenta con apenas cuatro fiscales en actividad, lo que limita gravemente la capacidad de respuesta frente a la violencia.

El decreto de urgencia que expiró

Valverde recordó que, debido a la situación crítica, un decreto de urgencia permitió reforzar temporalmente la sede con cinco fiscales adjuntos adicionales y más personal de asistencia.

Sin embargo, esta medida expiró el 31 de diciembre por falta de presupuesto, dejando nuevamente a la fiscalía con solo dos fiscales provinciales, dos adjuntos y un asistente.

"El compromiso sigue latente, pero no resulta humanamente posible desarrollar una actividad seria con tan poco personal", señaló.

Limitaciones operativas y obstáculos

El fiscal explicó que, según las normas vigentes, la Policía Nacional cuenta con 60 días para agotar las fases de investigación operativa tras reportarse un hecho criminal. Sin embargo, la falta de fiscales retrasa la coordinación y el seguimiento de casos.

"Ahora estoy en turno, pero tengo que desplazarme y desatendería el despacho. Justamente el decreto buscaba crear tres despachos fiscales más, lo cual hubiera implicado una atención inmediata", añadió.

La situación se agrava porque familiares de víctimas han impedido la realización de necropsias de ley, lo que dificulta esclarecer asesinatos ocurridos en socavones. En un reciente enfrentamiento armado, tres trabajadores fallecieron y sus cuerpos no pudieron ser trasladados para análisis forense, subrayando que esto retrasa la identificación de responsables.

Estado de emergencia y operativos

Aunque la provincia se encuentra bajo estado de emergencia, Valverde indicó que la eficacia de esta medida depende de la coordinación entre la fiscalía, la Policía y el Ejército. Cada 15 días, un fiscal se desplaza para participar en operativos reservados contra bandas delictivas. Sin embargo, la falta de personal reduce la capacidad de sostener estas acciones en el tiempo.

La Fiscalía de Pataz enfrenta un desafío estructural: combatir el crimen organizado y la minería ilegal con apenas cuatro fiscales. La expiración del decreto de urgencia dejó a la sede en una situación crítica, donde el compromiso institucional choca con la realidad de recursos insuficientes.

Para Valverde, la solución pasa por reforzar la presencia fiscal y garantizar que las investigaciones no se vean paralizadas en una de las zonas más golpeadas por la violencia minera en el país.