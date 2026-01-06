¿El Perú tiene un nombre oficial para el año 2026?: Esto es lo último que se sabe de la disposición administrativa

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como cada año el Estado peruano establece una denominación oficial al país, una tradición con la que busca promover valores, destacar hitos históricos y subrayar temas prioritarios para la población. Por tal motivo, el calendario ya marca los primeros días de enero por lo que la ciudadanía se pregunta cuál será la denominación del 2026.

¿Ya se estableció un nombre oficial para el año 2026?

En el Perú, la práctica de otorgar un determinando nombre oficial a cada año data desde 1963 con ello se establece una oportunidad para resaltar no solo los logros y momentos históricos del país sino también generar conciencia en temáticas de gran importancia.

En tal sentido, el Gobierno del Perú aún no ha oficializado el nombre que llevará este nuevo año 2026 en la documentación estatal y administrativa, una práctica que en cada enero capta la atención de los ciudadanos, así como de las instituciones públicas y privadas.

Cabe señalar que, la denominación aún no ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, el cual es el único medio autorizado que valida la disposición que establece el membrete obligatorio que regirá en las entidades estatales.

Pese a que no se ha establecido, una vez que se apruebe mediante decreto supremo, las instituciones del Estado deberán usarlo de manera obligatoria, mientras que en el caso de aquellas entidades privadas su uso es opcional.

Además, este anuncio normalmente suele realizarse a fines o inicio de cada año por lo que pronto tendremos oficialmente su denominación. Bajo esa premisa, vale indicar que una vez que el Poder Ejecutivo defina y publique el nombre a través de decreto supremo este será refrendado por el Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros.

¿Cómo se elige el nombre de cada año en el Perú?

En el Perú para designar un nombre a cada año, los ministerios y entidades públicas realizarán sus propuestas. Tras ello, una vez que se cuente con todas, el presidente, en esta caso José Jerí, escogerá la que guarde relación con la coyuntura política, económica y social del país.

Recordemos que el año 2025 se denominó "Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión", en homenaje al ideólogo de la Independencia y figura clave en la redacción de la primera Constitución.

El calendario ya marca los primeros días de enero con lo que en la ciudadanía ya se genera expectativa por el nombre oficial de este 2026. Al respecto, el Gobierno del Perú aún no ha definido su denominación, sin embargo, una vez que se apruebe mediante decreto supremo, se conocerá y las instituciones estatales la usarán obligatoriamente.