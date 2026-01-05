Masacre en bocamina de Pataz: Necropsia de tres fallecidos no pudo realizarse por negativa de deudos

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el fiscal provincial coordinador de las Fiscalías Penales en Pataz, Enrique Valverde, indicó que no pudo realizarse la necropsia de ley a los tres fallecidos que dejó el enfrentamiento en una bocamina, por negativa de los deudos. Advirtió que ello pone en riesgo la investigación del caso.

Cuerpo podrían ser exhumados

El asesinato de tres personas en la bocamina Papagayo, en Pataz, sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía. En ese contexto, el magistrado manifestó que los familiares decidieron llevarse los cadáveres, evitando que se realicen las necropsias que ayudarían con las diligencias.

"No se ha podido concretar la necropsia de ley, la cual nos va a permitir corroborar con certeza la causa de las muertes de las tres personas fallecidas. Hay que comprender el dolor de los familiares. Ellos al momento de la intervención manifestaron una oposición ante el traslado de cadáveres, alegando temas económicos, etc.", sostuvo el fiscal.

Según el fiscal, la necropsia no es un trámite opcional, sino que es uno legal y que sirve para esclarecer hechos como el ocurrido en Pataz. Aclaró que el distrito de Pataz presenta un alto índice delincuencial y que de ser necesario, tendrán que desenterrar los cuerpos para cumplir con la indagación.

"En su momento va a ser necesario la exhumación. La necropsia nos va a permitir determinar la dirección de los disparos, el momento del fallecimiento. Podrá ser evaluado con los hallazgos de casquillos. Esta necropsia afecta gravemente la investigación, de ser necesario, tendría que ser exhumado", indicó.

No se ha cumplido Decreto Supremo

De acuerdo al fiscal Valverde, hasta diciembre del 2025 había una mayor personal operativo. No obstante, alegó un fallo en el presupuesto que hizo que concluya al término del año pasado. Aseguró que a pesar de tener un equipo reducido, buscarán cumplir con las diligencias ante hechos delictivos que ocurran en las zonas mineras.

"No resulta humanamente posible desarrollar una actividad seria por parte de la sede fiscal por cuatro fiscales. Es conocido la alta criminalidad, el contexto de crimen organizado, minería ilegal. Nosotros hacer las fiscalías penales, tenemos la obligación de intervenir de manera inmediata y cuatro fiscales no dan abasto", comentó.

Frente al homicidio de tres personas en la bocamina Papagayo, en Pataz, La Libertad, el fiscal provincial coordinador de las Fiscalías Penales en Pataz, Enrique Valverde, dio a conocer que deudos evitaron que se realice la necropsia. Sin embargo, precisó que de ser necesario, cuerpos serían exhumados.