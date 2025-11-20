Manchay: Dos crímenes sacuden la zona en plena prórroga del Estado de Emergencia

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En plena prórroga del Estado de Emergencia en Lima y Callao, Manchay registró dos crímenes en pocas horas. Primero, un hombre fue hallado maniatado y abatido en la avenida Víctor Malásquez con calle Los Geranios; y horas después, otro hombre fue asesinado a pocos minutos de distancia, también en la misma avenida.

Hombre hallado maniatado

La noche del jueves 20 de noviembre, Manchay se despertó con una escena sangrienta. Cerca de la medianoche, un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado amarrado de las manos en la avenida Víctor Malásquez con la calle Los Geranios. La víctima fue identificada como Marco Raúl Taipe Torres.

Según la policía, sujetos a bordo de un automóvil llegaron a la zona para abandonar el cuerpo, que habría sido baleado. Sin embargo, vecinos aseguran que los delincuentes podrían haber disparado directamente en la escena.

Por el momento, esta información sigue en investigación. Lo cierto es que el cadáver quedó a la altura de una zona conocida por los residentes y muy cerca de la avenida principal, generando alarma entre los vecinos.

Otro hombre baleado

A tan solo dos kilómetros del primer hecho, alrededor de las nueve de la noche, fue hallado otro hombre con tres impactos de bala.

La víctima, identificada como Pedro Eslava, de 40 años, vestía un short negro y polo rojo, y fue encontrado en la avenida Víctor Malásquez, a la altura de la calle 38.

La cercanía de ambos crímenes hace que la policía no descarte un posible vínculo entre los hechos.

Las autoridades han señalado que se están realizando las diligencias correspondientes, aunque la zona tiene poca cobertura de cámaras de seguridad, lo que complica la investigación.

Estado de Emergencia

Estos crímenes ocurren en medio de la prórroga del Estado de Emergencia por 30 días más en Lima Metropolitana y Callao, medida implementada por el Gobierno para frenar la criminalidad y garantizar el orden.

La Policía y las Fuerzas Armadas continúan coordinando sus acciones, reforzando la vigilancia en las zonas más vulnerables y tratando de reducir los delitos como asesinatos, sicariato y extorsión.

Los vecinos, sin embargo, se muestran preocupados y cuestionan la efectividad de estas medidas, preguntándose si realmente se están ejecutando las acciones necesarias para protegerlos de la delincuencia que sigue afectando a la zona.

