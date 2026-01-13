Ministerio de la Mujer condenó agresión contra Samahara Lobatón: "No quedará impune"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/01/2026
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció sobre el caso de violencia que involucra a una influencer agredida brutalmente por su pareja en el distrito de Surco. A través de un comunicado difundido en X, la institución manifestó su rechazo y condena frente a los hechos, calificándolos como una tentativa de feminicidio.
"Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía para que el caso no quede impune", señaló la entidad.
Asimismo, el ministerio subrayó que este tipo de agresiones forman parte de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, un problema estructural que requiere respuestas contundentes.
Un caso que conmociona
La agresión se hizo pública tras la filtración de un video en el que se observa al cantante Bryan Torres golpeando a la influencer Samahara Lobatón. Las imágenes generaron una inmediata reacción social y mediática, al evidenciar la brutalidad de la violencia.
El caso ha sido tipificado por el MIMP como tentativa de feminicidio, lo que implicaría penas severas en caso de confirmarse la responsabilidad.
Reacciones y respaldo institucional
El pronunciamiento del MIMP busca enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente al feminicidio y la violencia familiar. La institución ha reiterado que acompañará a la víctima en el proceso judicial y que exigirá sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
Amigos cercanos a Lobatón, parientes, organizaciones y colectivos también se han sumado al rechazo, pidiendo que el caso no quede impune. Varios usuarios también exigen el retiro de Torres del grupo musical 'Barrio Fino'.
La agresión contra Lobatón se suma a una larga lista de casos de violencia de género en el Perú. Según cifras oficiales, cada año se registran miles de denuncias por violencia familiar y decenas de intentos de feminicidio.
Especialistas advierten que la difusión de videos como este visibiliza una realidad que muchas veces permanece oculta, y que la respuesta institucional debe ir más allá de los comunicados, garantizando protección efectiva y justicia rápida para las víctimas.
El pronunciamiento del MIMP sobre el caso de Surco reafirma la condena estatal frente a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la verdadera prueba estará en la capacidad del sistema de justicia de actuar con firmeza y rapidez, para que este caso se convierta en un precedente contra la impunidad y no en un episodio más de la crisis de violencia de género en el país.