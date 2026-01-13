Ministerio de la Mujer condenó agresión contra Samahara Lobatón: "No quedará impune"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció sobre el caso de violencia que involucra a una influencer agredida brutalmente por su pareja en el distrito de Surco. A través de un comunicado difundido en X, la institución manifestó su rechazo y condena frente a los hechos, calificándolos como una tentativa de feminicidio.

"Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía para que el caso no quede impune", señaló la entidad.

Asimismo, el ministerio subrayó que este tipo de agresiones forman parte de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, un problema estructural que requiere respuestas contundentes.

Un caso que conmociona

La agresión se hizo pública tras la filtración de un video en el que se observa al cantante Bryan Torres golpeando a la influencer Samahara Lobatón. Las imágenes generaron una inmediata reacción social y mediática, al evidenciar la brutalidad de la violencia.

El caso ha sido tipificado por el MIMP como tentativa de feminicidio, lo que implicaría penas severas en caso de confirmarse la responsabilidad.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En redes sociales, se filtró un video en donde Bryan Torres agredió salvajemente a Samahara Lobatón. "Las imágenes son salvajes, configuran como intento de feminicidio", expresó Ricardo Rondón.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD... pic.twitter.com/P9RoLafKfr — Exitosa Noticias (@exitosape) January 13, 2026

Reacciones y respaldo institucional

El pronunciamiento del MIMP busca enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente al feminicidio y la violencia familiar. La institución ha reiterado que acompañará a la víctima en el proceso judicial y que exigirá sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.

Amigos cercanos a Lobatón, parientes, organizaciones y colectivos también se han sumado al rechazo, pidiendo que el caso no quede impune. Varios usuarios también exigen el retiro de Torres del grupo musical 'Barrio Fino'.

#LimaMetropolitana | Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el... pic.twitter.com/Z9aDd6Lkdg — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 13, 2026

La agresión contra Lobatón se suma a una larga lista de casos de violencia de género en el Perú. Según cifras oficiales, cada año se registran miles de denuncias por violencia familiar y decenas de intentos de feminicidio.

Especialistas advierten que la difusión de videos como este visibiliza una realidad que muchas veces permanece oculta, y que la respuesta institucional debe ir más allá de los comunicados, garantizando protección efectiva y justicia rápida para las víctimas.

El pronunciamiento del MIMP sobre el caso de Surco reafirma la condena estatal frente a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la verdadera prueba estará en la capacidad del sistema de justicia de actuar con firmeza y rapidez, para que este caso se convierta en un precedente contra la impunidad y no en un episodio más de la crisis de violencia de género en el país.