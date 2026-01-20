RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fiscalía inicia recopilación de videos de las reuniones extraoficiales de José Jerí con empresario chino

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso diligencias preliminares para esclarecer las reuniones de Zhihua Yang con el presidente de la República.

Ministerio Público inició diligencias preliminares sobre las reuniones extraofic (Composición Exitosa)

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/01/2026

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició diligencias preliminares en el marco de la investigación contra el presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias, tras las reuniones sostenidas con el empresario chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

Según informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial de X, la fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara dispuso la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Municipalidad Distrital de San Borja y de un inmueble ubicado en ese distrito.

Estas diligencias buscan esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales en el marco de las reuniones extraoficiales registradas y expuestas en diversos medios de comunicación.

El caso "Chifagate"

La investigación se centra en dos reuniones extraoficiales entre Jerí y Yang. La primera se produjo en diciembre de 2025 en un chifa de San Borja, y la segunda en enero de 2026 en una galería comercial propiedad del empresario, clausurada por la municipalidad el mismo día de la visita.

El escándalo, conocido como "Chifagate", ha generado un fuerte impacto político y motivó la presentación de mociones de vacanciacensura en el Congreso.

Jerí ofreció disculpas públicas en un video difundido por la Presidencia, reconociendo que "ingresó de la manera que no debía". Sin embargo, las explicaciones fueron consideradas insuficientes, especialmente tras revelarse el segundo encuentro.

La Fiscalía investiga si estas reuniones constituyen un intento de favorecer a Yang en contratos con el Estado y, más recientemente, favorecer a su negocio a través del Indecopi, lo que configuraría tráfico de influencias o patrocinio ilegal.

La apertura de diligencias preliminares se suma a la presión que enfrenta Jerí en el Congreso, donde ya cuenta con una citación para este miércoles 21 de enero en la Comisión de Fiscalización, encabezada por Elvis Vergara. El caso refuerza la percepción de falta de transparencia y alimenta la crisis institucional que atraviesa el gobierno de transición.

La Fiscalía avanza con diligencias clave en el caso de las reuniones entre José Jerí y Zhihua Yang, recopilando material audiovisual para esclarecer los hechos. El proceso judicial se convierte en un nuevo frente de presión para el presidente, en medio de un escenario político marcado por mociones de vacancia y censura.

Temas relacionados #Fiscalía Caso 'Chifagate' corrupción José Jerí reuniones clandestinas tráfico de influencias videos Zhihua Yang

