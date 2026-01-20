Caso Chifagate: Zhihua Yang tiene otro local que habría sido beneficiado por medida de Indecopi, según periodista

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el periodista de Perú 21, Óscar Quispe, señaló que la Municipalidad de Lima (MML) ha mencionado que Zhihua Yang, empresario chino que sostuvo reuniones extraoficiales con José Jerí, tiene otro local, además de 'Market Capón', que funciona para la venta al por mayor. Dicho establecimiento también sería beneficiado por la medida de Indecopi que impide su clausura.

Un segundo depósito habría sido beneficiado

La investigación encabezada por Quispe señala que Indecopi habría beneficiado al empresario chino Zhihua Yang tras la reunión que sostuvo con José Jerí el pasado 6 de enero en su local ubicado en el jirón Paruro.

Tras este encuentro, Indecopi emitió una resolución que prohíbe a la Municipalidad de Lima a clausurar locales en el Centro Histórico dedicados a la venta al por mayor, motivo por el que Market Capon fue clausurado.

Es así que la resolución del Indecopi del 9 de enero se dio tres días después del encuentro y precisa que la clausura de estos locales son considerados como una "ilegal barrera burocrática".

En el 2025, el municipio emitió esta resolución con el fin de fiscalizar y endurecer las normas legales para los negocios que usan edificaciones del Centro de Lima para usarlos domo depósitos.

Ante ello, la investigación del medio periodístico informó que Jerí se habría comunicado con un alto funcionario de Indecopi, cuya identidad está por confirmar.

"El empresario Zhihua Yang no solo tiene Market Capon en jirón Paruro sino también tiene otro local de más de cuatro pisos que también funciona como depósito y que con esta resolución termina siendo beneficiada y ahora puede funcionar como almacén", precisó.

Noticia en desarrollo...