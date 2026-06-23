JEE de Lima Centro declara inadmisibles al menos 16 listas de candidatos a alcaldes y regidores al municipio de Lima

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró inadmisibles candidaturas de al menos 16 listas de candidatos a alcaldes y regidores al municipio de Lima . Esta decisión se estableció debido a observaciones en sus expedientes de inscripción.

16 candidaturas inadmisibles para la Alcaldía de Lima

Entre las nóminas que han sido observadas figuran Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú, Acción Popular, Partido Cívico Obras, Partido Popular Cristiano, Ahora Nación, Fuerza Ciudadana, Pueblo Consciente, Partido Morado, Partido Demócrata Verde, Perú Libre, Frente de la Esperanza 2021 y Visión Perú.

Cabe señalar que estos partidos políticos deberán subsanar las omisiones que fueron detectadas en un plazo de dos días calendario, contados de manera improrrogable, con el objetivo de evitar que sus candidaturas sean declaradas improcedentes.

Hay que mencionar que entte las observaciones detectadas que se hallaron resaltan problemas en la acreditación de domicilio e inconsistencias en declaraciones juradas, así como también ausencia de documentos relacionados con licencias laborales y pagos de tasas electorales. A continuación te presentamos algunos casos:

Fuerza Popular

En ese sentido, en el caso de Fuerza Popular, cuya lista se encuentrada liderada por Samuel Marcos Daza Taype presenta observaciones relacionadas con la suscripción de declaraciones juradas previo a la confirmación de las hojas de vida en el sistema electoral.

Además, otros postulantes no habrían presentado la acreditación de domicilio, mientras que se identificaron deficiencias en la documentación vinculada a postulantes que trabajan en el sector público.

Juntos por el Perú

Por su parte, en Juntos por el Perú, se presenta la misma regularidad. Trece candidatos no nacieron en la provincia de Lima y cuentan con problemas debido a que no presentaron documentos de fecha cierta en la acreditación de sus residencias durante al menos dos años continuos.

A ello se suma se suscitan problemas en la declaración jurada del postulante a regidor Heinrich Frank Pumacayo Sánchez, quien no presentó de forma adecuada el Anexo 1 y que cinco postulantes, con experiencia de trabajo en comunas, no adjuntaron la solicitud de licencias al cargo que ocupaban

Avanza País

Sobre Avanza País, lista que lidera Francis Allison, enfrenta cuestionamientos por omisiones presuntas en la designación de 12 candidatos. Respecto al aún alcalde de Magdalena, se advierte que confirmó su registro de vida el 19 de junio, pero su declaración jurada fue firmada un día antes, cuando según el organismo electoral debería realizarse en la misma fecha o previamente.

En tanto, la resolución precisa que algunos candidatos a regidores que no nacieron en Lima no presentaron documentos de fecha cierta que acredite que hayan vivido en la capital al menos en los dos últimos años.

Podemos Perú

En el caso de Podemos Perú, lista liderada por Daniel Urresti, también genera atención debido a que, según el JEE no se acreditó adecuadamente el tiempo de residencia exigido para algunos postulantes y que hay documentos pendientes relacionados con antecedentes judiciales y rehabilitaciones declaradas en las hojas de vida.

En el marco de la presentación de candidaturas para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 para Lima Metropolitana, el JEE de Lima Centro declaró inadmisibles a 16 de ellas.