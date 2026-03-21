Presidente José Balcázar reaparece tras rumores sobre su salud: "Mucho mejor que muchos"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, reapareció tras las recientes especulaciones por su estado de salud. Así, salió de Palacio de Gobierno durante la noche de este sábado 21 de marzo para dirigirse hacia la actividad oficial por el lanzamiento del Inti Raymi.

Ante la pregunta de Exitosa respecto a su condición física, el jefe de Estado refirió sentirse "mucho mejor que muchos", descartando contar con un delicado cuadro en su salud.

Balcázar afirma estar "mucho mejor que muchos"

Las especulaciones por el estado de salud del presidente José María Balcázar han generado que el jefe de Estado reaparezca desde la actividad oficial por el lanzamiento del Inti Raymi.

Un equipo de nuestro medio llegó hacia exteriores de Palacio de Gobierno para realizarle la consulta respecto a si cuenta con un cuadro de salud delicado. Sin embargo, la respuesta de Balcázar fue contundente: "Mucho mejor que muchos".

La declaración se dio tras su salida de la Casa de Pizarro durante la noche de este sábado 21 de marzo, mientras se dirigía al espectáculo ofrecido por lanzamiento del Inti Raymi.

El presidente interino estuvo acompañado de otros ministros de Estado como los titulares de Cultura, Fátima Altabás Kajatt, y el ministro de Comercio Exterior, José Reyes Llanos.

Presidencia desmiente hospitalización

La Presidencia de la República emitió un comunicado con el fin de desmentir la información vertida a través de redes sociales en donde se afirmó que la salud del jefe de Ejecutivo atraviesa una grave situación.

El escrito descarta tales rumores e indica que Balcázar no ha sido hospitalizado en un establecimiento de salud y no podría ejercer las funciones encargadas de manera normal. "Se encuentra trabajando con total normalidad", precisan.

"Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación. El presidente Balcázar se encuentra trabajando con total normalidad y continuará cumpliendo con las actividades de su agenda oficial", se lee en la publicación.

Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación.

El presidente Balcázar se encuentra trabajando... pic.twitter.com/dv2OIe69sJ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 21, 2026

En entrevista con Exitosa, Balcázar afirmó encontrarse apto para continuar con el rol encargado hasta el 28 de julio del 2026. "La verdad es que estuve enfermo hace mucho tiempo como todo el mundo con una enfermedad, pero yo estoy actualmente lúcido", indicó.

El presidente de la República, José Balcázar, reapareció públicamente para descartar rumores respecto un mal estado de salud e indicó para Exitosa que se encuentra "mucho mejor que muchos".