¡Terrible!

Joven lucha por su vida en hospital de Lima tras sufrir quemaduras de gravedad en Tingo María

Janela Alva Loyola fue rociada con una sustancia inflamable que finalmente se encendió causándole quemaduras en más del 50% del cuerpo, en Tingo María.

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/09/2025

Un nuevo atentado contra la vida de una mujer se registró en Huánuco, pues una mujer se encuentra en estado crítico en el Hospital Arzobispo Loayza, en la capital, tras sufrir quemaduras en más de 50% de su cuerpo.

Ataque fue en Tingo María

Se trata de Janela Alva Loyola, de 26 años, quien fue trasladada desde Tingo María, Huánuco, hasta Lima de emergencia, ello luego de que sus vecinos la encontraran en las inmediaciones de un grifo, haciendo lo posible para calmar el dolor con agua tras ser rociada con un líquido inflamable y prenderse fuego en circunstancias que son materia de investigación. 

En diálogo con Exitosa, Marcelina Loyola, madre de la joven, explicó que no recibió precisión exacta por parte de la Policía Nacional del Perú en cuanto a quién fue el atacante de su hija. Sin embargo, ella sospecha de Teodoro Solórzano Falcón, quien sería la pareja de su hija y con quien, asegura, tenía problemas en la relación. 

"Hace cuatro años [están]. Si, no es una buena persona, es una persona problemática, le pegaba a mi hija, la maltrataba. Yo le he dicho en varias ocasiones a mi hija vente, déjalo, ese señor en cualquier rato te va a hacer algo, pero ella no me hacía caso y regresaba con el señor", contó. 

Pero lamentablemente, no es del único de quien sospecha, pues la madre aseguró que la expareja de su hija, Diego Jesús Ríos Rojas, la habría amenazado en varias ocasiones. Sin embargo, denunció que ninguno de los hombres se ha comunicado o consultado por el estado de su hija. 

Janela
Janela Alva

Estado de salud de la joven

Actualmente los médicos han informado que la víctima requiere múltiples operaciones para limpiar las heridas y estabilizar su grave y delicado estado de salud. 

Por ello, la madre de la joven exhorta a la PNP y al Ministerio Público a apoyarla para que su hija, quien lucha por su vida, reciba justicia a través de una exhaustiva investigación que esclarezca las circunstancias del ataque y determine la responsabilidad. 

Este terrible caso recuerdo los feminicidios de Eyvi Ágreda y Katherine Gómez, quienes al igual que Janela, también fueron víctimas de ataques con fuego. La familia de la joven espera que lo sucedido sea investigado con rapidez para dar con el responsable y evitar a que la impunidad se sume a la tragedia que hoy vive su familia.

