16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura (Mincul) anunció la exitosa repatriación desde Chile de un libro impreso en 1869 que perteneció a Enrique Bolognesi, sexto hijo del héroe nacional Francisco Bolognesi.

Se trata de la obra Prontuario de ordenanza para el ejército, escrita por el uruguayo Juan Espinosa de los Monteros Lanza, que lleva la inscripción manuscrita "E. Bolognesi. Lima, mayo 7 de 1877". El ejemplar constituye una valiosa evidencia histórica vinculada a la Guerra del Pacífico y fue entregado a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) para su custodia y conservación.

El vínculo inesperado con Chile

La recuperación fue posible gracias a la voluntad del ciudadano chileno Fernando Andrés Rosa Vásquez, director del Archivo Fotográfico del Instituto Salesiano de Valdivia, quien decidió devolver el libro al Perú.

Libro pertenecía a Enrique Bolognesi, que murió en la Defensa de Lima

Rosa Vásquez explicó que el ejemplar le fue entregado por su padre y que desconocía cómo había llegado a su familia. Sin embargo, señaló que probablemente perteneció a su antepasado Gerónimo Rosa, médico y jefe de ambulancias en Antofagasta durante la Guerra del Pacífico.

Este detalle conecta la historia del libro con un episodio de expolio: Enrique Bolognesi murió en la defensa de Lima en 1881, y el ejemplar habría salido del país en ese contexto, terminando en manos de Rosa. Más de un siglo después, el gesto de su descendiente permitió que el patrimonio regrese a territorio peruano.

Ocupación de Lima en la Guerra del Pacífico

Verificación y entrega oficial

Antes de la entrega, especialistas de la BNP, el Mincul y la Cancillería verificaron la integridad y estado de conservación del libro. El acto oficial se realizó en la sede ministerial, con la participación de Mariela Pérez Aliaga, directora general de Defensa del Patrimonio Cultural, y César Arriaga Herrera, director de Protección de las Colecciones de la BNP, quienes suscribieron el acta correspondiente.

La obra recuperada es un compendio legislativo que adaptó las ordenanzas militares españolas a la realidad del naciente Estado republicano peruano. Su valor radica en que aporta información sobre el desarrollo de la normativa militar en el siglo XIX, en una época en la que el país aún no contaba con un Código de Justicia Militar propio.

Ceremonia de entrega

La repatriación de este libro no solo devuelve al Perú un bien cultural expoliado durante la Guerra del Pacífico, sino que también revela un vínculo inesperado: el ejemplar pasó a manos de un médico chileno que participó en el conflicto y, generaciones después, su descendiente decidió restituirlo.

El Ministerio de Cultura destacó que este proceso reafirma el compromiso de proteger el patrimonio bibliográfico y fortalecer la soberanía cultural del país para preservar la memoria histórica de los héroes que befendieron al Perú.