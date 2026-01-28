Francisco Rivadeneyra sobre 'El Monstruo': "Hay otra mafia más grande que lo impuso a él"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, comandante (r) PNP Francisco Rivadeneyra, afirmó que existe una "mafia más grande" habría colocado a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', como el líder responsable de la criminalidad.

Una mafia más poderosa

En diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Rivadeneyra recordó que intentó formalizar una investigación contra una presunta organización criminal más grande que la de 'Los Injertos del Cono Norte', que podría estar conformada por delincuentes y políticos.

"La hipótesis que yo sostengo, y tengo pruebas, que hay otra mafia más grande que lo impuso a él, porque él no era nada, lo imponen al Monstruo. La mafia que yo siempre menciono y que incluso se hizo un intento de formalizar una investigación más grande y no se pudo. Era la que vinculaba a autoridades civiles y a políticos", explicó.

Rememoró que viene denunciando esta posible mafia desde hace mucho tiempo y espera que como cayó 'El Monstruo' se busque imponer a un nuevo líder criminal para que se le culpe de los actos de extorsión y sicariato de nuestro país.

'El Monstruo' llegará al Perú en las próximas horas

Un equipo conformado por efectivos de la Policía Nacional del Perú y fiscales viajaron rumbo a Paraguay para concretar el traslado a nuestro país de Erick Hernández Moreno, alias 'El Monstruo', quien es sindicado como el líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

Mediante la Resolución N° 223-2026 -MP-FN de la Fiscalía de la Nación se autorizó el viaje de peritos del Ministerio Público a Paraguay, del 25 al 28 de enero. para llevar a cabo coordinaciones del proceso de extradición al Perú de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.

Moreno ya se encuentra en manos de esta delegación peruana, tras haber hecho la entrega del criminal por parte de las autoridades paraguayas, quienes realizaron un gran despliegue policial para lograr el objetivo.

Esta delegación peruana se encuentra integrada por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, una fiscal adjunta provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, así como un médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El vuelo ya salió desde Paraguay, se informó que harán una escala en Bolivia, posteriormente otra más prolongada en Arequipa, para llegar a la capital.

