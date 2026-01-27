'El Monstruo': "Se debe aplicar la máxima pena de Paraguay", asegura abogado penalista

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

A menos de 24 horas de que sea extraditado al Perú desde Paraguay, el abogado penalista Vladimir Padilla, analizó en Exitosa el futuro judicial de Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo", líder de la peligrosa organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', responsable de un sinfín de delitos hacia empresarios, emprendedores y transportistas de esta parte de la capital.

Tras evadir a la justicia peruana desde el extranjero, el prontuario volverá al país este miércoles 28 de enero, luego de haber sido capturado en septiembre del 2025 en Asunción, para acatar la sentencia emitida en 2023 en su contra por los delitos de secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas.

Tan solo sería cumpliría 15 años de cárcel

Un aspecto legal importante en el procedimiento que ha permitido el retorno al Perú de alias "el Monstruo" es el tiempo que pasará en prisión, según el acuerdo de extradición firmado entre los países en cuestión. Pese a que más de dos años fuera condenado a 32 años de cárcel, el letrado advirtió que tan solo podría cumplir la mitad, debido a que el proceso se rige bajo los parámetros de la legislación paraguaya.

"Lo que Paraguay dice es: 'yo te lo entrego, pero con la siguiente condición: uno, solamente es para que los juzgues por el delito que me estás diciendo y, dos, tienes que tener el tope máximo que yo puedo aplicar en mi legislación; es decir, si en el Perú hubiera pena de muerte o si hubiera cadena perpetua, y en si en Paraguay no lo hay, no puedes aplicarle ese tipo de penas, tienes que aplicarle el máximo de penas que ellos tienen y es alrededor de los 15 años", mencionó.

En esa línea, esta "reducción" en la pena que beneficiaría enormemente a Moreno Hernández ya tiene un antecedente. En 2023, Sergio Tarache fue extraditado desde Colombia tras asesinar en el Centro de Lima a Katherine Gómez; no obstante, pese al horrendo crimen y exigencia de sus deudos de que se le imponga la máxima pena, tan solo fue condenado a 26 años de cárcel por el delito de feminicidio.

Con destino al penal de Challapalca

A vísperas de que se confirmase la fecha de su retorno al Perú, el Gral. PNP Víctor Revoredo, reveló que Erick Moreno Hernández será recluido en el penal de alta peligrosidad Challapalca, ubicado en la región Tacna.

"Estoy seguro que el Perú lo recibe con desprecio porque este irrecuperable traicionó a la rojo y blanca. No tiene espacio, irá directamente al penal Challapalca", mencionó.

El regreso del peligroso delincuente está previsto para las 6:00 a. m. Una comitiva integrada por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, una fiscal adjunta provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, así como un médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya se encuentran en tierras paraguayas para realizar las diligencias que garanticen el debido proceso de la extradición.

A horas de su extradición, el futuro penitenciario de alias "el Monstruo" queda en suspenso, figura que las altas autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justcia e Interior, deberán de detallar en el plazo más breve posible.