Policial
Directo a prisión

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', será recluido en el penal Challapalca tras su extradición

Luego de conocerse que Erick Moreno, alias 'El Monstruo' será extraditado desde Paraguay la próxima semana, el general PNP Víctor Revoredo reveló que tras ello será recluido en el penal Challapalca.

"El Monstruo", será recluido en el penal Challapalca tras su extradición (Foto: Composición Exitosa)

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 23/01/2026

El general PNP Víctor Revoredo dio a conocer que Erick Moreno Hernández, conocido bajo el alias 'El Monstruo'. será recluido en el penal de alta peligrosidad Challapalca, tras su extradición desde Paraguay que se tiene prevista que se realizará la próxima semana, según lo informado por la Fiscalía.

'El Monstruo' será recluido en penal Challapalca

El alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer que se tiene un plan estratégico entre las autoridades peruanas y paraguayas para que Moreno Hernández venga a territorio nacional.

Bajo esa premisa, el general Revoredo calificó a este sujeto como una persona que "traicionó al Perú" debido a que con sus actos criminales sometió a sus propios conciudadanos y arrebató la vida de muchos de ellos.

Añadió que en esta fase complementaria, tras la captura de 'El Monstruo', se está surcando las fronteras para lo que conllevará su extradición. En esa línea, reveló que este será recluido en el penal de alta peligrosidad Challapalca.

"Estoy seguro que el Perú lo recibe con desprecio porque este irrecuperable traicionó a la rojo y blanca. No tiene espacio, irá directamente al penal Challapalca", aseveró el general PNP.

Con respecto a la extradición del sindicado de ser el cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Comor Norte' que forma parte de un trabajo transnacional. En lo que respecta a la parte jurídica se contará con la participación Wayner Chavez Cotrina, que aseguró que cuenta con un selecto equipo de fiscales.

Mientras que en la Dirincri está enviando un equipo compacto de las unidades que conocen este tema para que se realice su llegada al Perú y purgue su condena. Sin embargo, señaló que el encarcelamiento no significa el fin de la banda que lideraba porque "aún quedan rezagos" y será ahí en donde trabajará la Policía.

¿Cuándo será la extradición de 'El Monstruo'?

Tras conocerse que será Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 

