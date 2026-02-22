¡Confirmado!: Hernando de Soto será el Presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Balcázar

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente interino José María Balcázar Zelada anunció este domingo la designación del economista Hernando de Soto como nuevo Presidente del Consejo de Ministros. La juramentación del gabinete está prevista para el próximo martes 24 de febrero, según informó Palacio de Gobierno en un comunicado oficial.

La incorporación de De Soto, reconocido por su prestigio internacional y su trayectoria en temas de economía y desarrollo, busca fortalecer el rumbo institucional del gobierno de transición. El comunicado subraya que su gestión respaldará, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes, uno de los principales compromisos asumidos por Balcázar tras jurar ante el Congreso.

Comunicado confirma la entrada de De Soto a la PCM.

Primeras acciones

Un día antes, el presidente recibió al economista para sostener una reunión de trabajo con el objetivo de definir las primeras medidas dentro del marco constitucional y de las facultades otorgadas por el Parlamento. El comunicado enfatiza que la gestión estará orientada a la seguridad nacional, la estabilidad económica y la conducción de un proceso electoral confiable.

El presidente de la república, José María Balcázar, recibió en Palacio de Gobierno al economista Hernando de Soto. Durante la reunión, dialogaron sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros, con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la... pic.twitter.com/wNNUfFpPH0 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 21, 2026

Perfil de Hernando de Soto

De Soto es un economista peruano con amplia trayectoria en el ámbito internacional. Fundador del Instituto Libertad y Democracia (ILD), ha sido consultor de gobiernos y organismos multilaterales en temas de formalización de la propiedad, acceso al crédito y desarrollo económico. Su obra más conocida, "El misterio del capital", lo posicionó como referente en debates sobre pobreza y economía informal.

En el Perú, ha tenido participación política en distintos momentos, incluyendo candidaturas presidenciales, y su nombramiento como premier marca un retorno a la escena política nacional en un contexto de transición.

Acciones simbólicas

El comunicado también adelantó que, como parte de las acciones futuras, está prevista una visita a líderes de pueblos indígenas en Estados Unidos y Canadá. El objetivo será promover la unión del "cóndor y el águila" y compartir experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse de la economía y la tecnología digital.

El nombramiento de Hernando de Soto representa un movimiento estratégico de Balcázar para dotar de legitimidad y respaldo internacional a su gobierno transitorio. En medio de la crisis política y social, la presencia de un economista de renombre busca transmitir confianza tanto a nivel interno como externo.

El reto inmediato será la conformación de un gabinete capaz de enfrentar la complejidad del proceso electoral y de sostener la estabilidad económica en un escenario marcado por tensiones políticas y demandas ciudadanas.