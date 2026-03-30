Fuerzas Armadas abaten dos terroristas de Sendero Luminoso tras operativo militar en el VRAEM

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú continúa realizando operativos en toda la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) luchando contra los remanentes de Sendero Luminoso. Precisamente, durante una última redada, dos presuntos terroristas fueron abatidos por los militares durante un enfrentamiento.

Dos terroristas fueron abatidos en el VRAEM

A través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú dio a conocer que el último domingo 29 de marzo se realizó una redada en la zona conocida como Pampa Aurora en el distrito de Huanta, Ayacucho.

De acuerdo a lo indicado, fueron parte de esta operación miembros del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, Comando Especial del VRAEM, Fuerza Especial Conjunta, así como agentes de la Dirandro de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público.

Como resultado de esta redada, dos terroristas que pertenecían al Comité Central de Sendero Luminoso fueron abatidos. Los sujetos fueron identificados como alías 'David' y alias 'Ramírez'. A su vez, fueron incautados una ametralladora de largo alcance y un rifle de calibre 22.

Finalmente, las Fuerzas Armadas dejaron en claro que las patrullas seguirán intensificándose para luchar contra las columnas terroristas que aún se mantienen en la región. En esa misma línea, indicaron que estas operaciones se vienen dando bajo el estricto cumplimiento de la ley, así como de los derechos humanos en nuestro país e internacional.

Dos terroristas fueron abatidos en el VRAEM

"El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reafirma su compromiso de seguir informando sobre el desarrollo de las operaciones y felicita al personal participante por su compromiso, valentía y espíritu se servicio", indicaron.

Integrantes de Sendero Luminoso son condenados a 20 años de prisión

A propósito de Sendero Luminoso, el pasado 12 de marzo el Poder Judicial impuso 20 años de prisión contra tres integrantes del Militarizado Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (MPCP).

La condena fue gracias a las pruebas presentadas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo donde se demostró que participaban en hechos vinculados al narcotráfico y a la lucha subversiva.

"Fiscalía en Derechos Humanos logró que se condene a 20 años de prisión efectiva a tres miembros que integraron la organización terrorista Sendero Luminoso, en el Vraem, entre 2021 y 2024. Todos eran personas de confianza de José Quispe Palomino", revelaron.

En resumen, el Comando Conjunto de las Fuerza Armadas abatió a 2 terroristas, integrantes de Sender Luminoso, durante un operativo en Huanta, Ayacucho.