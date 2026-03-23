Carlos Álvarez lanza dardo a López Chau y Lescano: "Abimael Guzmán nunca me agradeció por mis servicios"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La primera fecha del Debate Presidencial se caracterizó por fuertes dardos entre los candidatos, y ni Alfonso López Chau ni Yohny Lescano se libraron de ser víctimas de varios de ellos. Durante el primer bloque, se enfrentaron a Carlos Álvarez, quien le hizo una mención al terrorismo que los tomó por sorpresa.

Fuertes acusaciones contra López Chau y Lescano

En el inicio del evento electoral, los aspirantes a la Presidencia abordaron el tema de Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. La terna 2, conformada por López Chau, Álvarez y Yohny Lescano, no estuvo exenta de acusaciones personales.

Todo comenzó cuando Lescano, del partido Cooperación Popular, aseguró que ninguno de sus dos contendores tiene credibilidad. Mientras que cuestiónó al candidato de Ahora Nación por el presunto delito de "asalto y robo", acusó a Álvarez de haber trabajado para Vladimiro Montesinos.

"El señor Lescano miente, sabe que miente. Si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio", se defendió Alfonso López Chau.

Por su parte, Álvarez, postulante por País Para Todos, se negó a responder la acusación en su contra, pero atinó a deslizar vínculos con el terrorismo por parte de sus opositores, sin mencionar a quién de los dos iba dirigido.

"No hablemos tanto de temas que, en el pasado, suelen ser esqueletos que están allí y saltan a la vista. A mí, el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra 'gracias por sus servicios'", arremetió Álvarez.

La reacción de Alfonso López Chau cuando Carlos Álvarez recordó a Abimael Guzmán.

Mientras que López Chau reaccionó con una risa nerviosa, Lescano no se inmutó y atinó a levantar la mano para intervenir, sin éxito.

En su siguiente intervención, el comediante reiteró la necesidad de derrotar el "terrorismo urbano" y no "defender a los terroristas del pasado, como Víctor Polay Campos", en un claro guiño a López Chau.

Polay, cabecilla del MRTA, fue calificado en 1989 como un "luchador político" por el líder de Ahora Nación en su columna en la revista Cambio, considerada como órgano oficioso del MRTA.

Álvarez propone salir del Pacto de San José

En otro momento del debate, Álvarez propuso la salida del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte en contra de los criminales durante su intervención en la primera jornada del Debate Presidencial 2026.

Precisó que el Estado tiene que "volver a ponerse del lado" de la ciudadanía y no de los criminales y que, ante la extorsión y el sicariato que sufre el Perú, su Gobierno lucharía contra las mafias, el crimen organizado y a la corrupción "que los protege".