'Gasolinazo' en el Ejército: Treinta oficiales y suboficiales se habrían beneficiado del robo de combustible

El sargento segundo del Ejército del Perú, Marco Antonio Auccatoma Felices, quien denunció un nuevo caso de 'gasolinazo' en la institución, ha entregado reveladora información sobre este lamentable robo de combustible que habría beneficiado a un gran número de integrantes de la institución.

Tras señalar al comandante Jimmy Grandez Sánchez como presunto responsable de haber ordenado estos actos, dio a conocer que entre la lista de personas abastecidas con el combustible robado, figuran cerca de 30 oficiales y suboficiales.

Además, reveló que estos tendían a exigir "un 'galonsito' más" a la hora de recibir el contenido hurtado del Ejército.

Del mismo modo, Marco Antonio Auccatoma Felices confesó que intentó denunciar el caso en más de una ocasión. De hecho, lo habría reportado al interior del Ejército y cinco entidades del Estado.

Incluso, habría llegado a orquestar una estrategia con un suboficial para intervenir a los implicados. Sin embargo, contrario a lo acordado, el sargento segundo asegura que nunca recibió su llamada para detener este 'gasolinazo'.

"Yo le dije al suboficial que estábamos hurtando combustible. 'Ya, bueno, te felicito por hacer esta especie de denuncia. Yo me voy a encargar'. Me dijo que íbamos a hacer un plan, que yo iba a servir de carnada, que nos iban a atrapar a nosotros tres cuando estuviéramos haciendo ese acto. Al día siguiente, esperaba su llamada, no me llamó. Pasaban los días, no me llamó", declaró.