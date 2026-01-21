Presentan tercera moción de censura contra José Jerí y piden un Pleno extraordinario para su debate

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el congresista Jaime Quito indicó que ha presentado una moción de censura contra el presidente José Jerí ante presuntos actos de corrupción cometidos en sus reuniones extraoficiales.

Detalló que el documento cuenta con 21 firmas, y que ha solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir la medida. Con esta medida se busca censurar a toda la Mesa Directiva actual.

Tercera moción de censura contra Jerí

Jaime Quito ha impulsado una tercera moción de censura en contra del presidente de la República por sus "reuniones clandestinas en instalaciones de negocios privados".

La moción de orden del día N°21247 fue presentada durante la tarde de este 21 de enero previa a la sesión extraordinaria donde José Jerí presentó sus descargos ante la Comisión de Fiscalización.

Al momento, la moción cuenta con 21 firmas y plantea que José Jerí sea censurado junto con la Mesa Directiva del Congreso, ocupada por Fernando Rospigliosi e Ilich López.

Según la postura de Quito, el motivo de esta moción se da por los presuntos indicios de corrupción que involucrarían al jefe de Estado con el empresario chino Zhihua Yang.

Por ello, considera que el Congreso de la República debe intervenir "de forma inmediata". Espera que la moción presentada pueda ser puesta a debate y votación.

La primera moción de censura fue impulsada por la congresista Ruth Luque tras reunir las 20 firmas requeridas para la tramitación inicial de la solicitud.

Alrededor del mediodía se presentó la segunda moción de censura de carácter multipartidario por carecer de la idoneidad ética y política necesaria para continuar en el puesto.

Solicita sesión extraordinaria en el Pleno

Debido a que hasta el mes de marzo, el Pleno del Congreso no inicia sesiones, Quito propone una sesión extraordinaria donde se pueda abordar la solicitud de censura.

"El camino es la realización de un Pleno extraordinario que indica que lo puede hacer las tres quintas partes a solicitud de congresistas", indicó.

Así, la cantidad de congresistas sería de 78 parlamentarios necesarios para que se desarrolle un Pleno extraordinario. "Estamos poniendo a disposición de los 129 congresistas para que firmen", indicó.

El parlamentario señaló que existiría un cálculo político por parte de otros congresistas por "estar esperando a quién ponen" en el cargo de presidente. Razón por la cual aún no firman las mociones.

Quito consideró que esta reunión parlamentaria debe ocurrir debido a que la situación "se va agravando". Ello, luego que José Jerí admitiera que recibió regalos por parte del empresario chino durante su visita extraoficial al local Market Capon en el Centro de Lima.

El congresista Jaime Quito consideró que se debe dar una solución política a la actual crisis gubernamental. Por ello, presentó una tercera moción de censura en contra de José Jerí y solicita que se pueda realizar una sesión plenaria de forma extraordinaria.