General PNP Revoredo recomienda a requisitoriados ir a votar: "La Policía los va a cuidar"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, indicó que la seguridad de quienes cuenten con requisitoria está garantizada para el día de las Elecciones 2026. Las declaraciones las ofreció durante la presentación de los resultados que dejó la desarticulación de la banda criminal 'Los Injertos del Callao-Ventanilla'.

Requisitoriados pueden ir a votar

Tal como lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, los requisitoriados no pueden ser detenidos al momento de ejercer su derecho a voto, por tal razón, la Policía Nacional no pueden efectuar su intervención.

Es así que el general PNP Víctor Revoredo fue consultado respecto a si tales requeridos podrán acudir sin ser detenidos, hecho que fue confirmado por la autoridad policial en cumplimiento de la actual normativa.

"Que todas esas personas requeridas vayan a cumplir su derecho de sufragio y su concurrencia está garantizada. La Policía Nacional del Perú los va a cuidar", precisó.

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Ley Orgánica de Elecciones impide detención

A solo dos días de las Elecciones 2026, un sector de la población votante cuenta con requisitoria por mandato judicial y, ante ello, la PNP no puede detener a tales personas pues las actuales reglas electorales no lo permiten ni el día de las elecciones ni 24 horas previas o hasta 24 horas después.

Y es que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), las detenciones de las personas requeridas no están habilitadas, presentándose un amparo por ley.

En ese sentido, la normativa expresa que tales ciudadanos podrán ejercer su voto respetando su derecho al sufragio, ello incluso si la persona es detenida dentro de las 24 horas antes de las elecciones.

Ante tal situación, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó el pasado mes de marzo, una modificación a tal normativa para que la autoridad policial pueda aplicar, eventualmente, las detenciones.

Por ello, si un ciudadano con requisitoria acude a votar y es detenido por la PNP, esta detención puede enmarcarse como abuso de autoridad, por ir en contra de lo que se encuentra establecido en la normativa.

El no poder detener a tales requeridos es parte de una norma que viene de años y que ha sido aplicada en anteriores comicios y seguirá siendo vigente para este 12 de abril del 2026.