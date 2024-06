Gerente general de Sepadal DESCARTA posible privatización de la empresa: "En absoluto"

07/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gerente general del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Julio César de la Rocha, negó tajantemente que la empresa estatal de agua vaya a privatizarse.

También resaltó que la vocación que tienen dentro de la institución es tratar de dar agua de calidad y cerrar la brecha en la comunidad, por lo cual denunció la falta de colaboración de Sunass por no compartir información sobre sus cálculos de cómo fijan sus tarifas del servicio básico requerido por todos.

Niega privatización

El funcionario de Sedapal reiteró el compromiso que tiene la empresa por no ser tercerizados porque tienen claro que su trabajo es "fortalecerse y modernizarse" desde hace más de 25 años, a través del desarrollo de concesiones, que "no es privatizar porque al final el activo regresa al concedente".

"De 25 a 30 años (concesiones). Se está mal informando y generando pánico en la población. (...) Sedapal no se va a privatizar", exclamó de forma decidida en 'Hablemos Claro'.

¿Subirá precio del agua?

Además, informó que la tarifa de agua ya sufrió un incremento, por lo que el precio ya no debería sufrir más aumentos. A su vez, manifestó que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) "no es transparente" porque "no les brinda los criterios" con las que fijan la tarifa, ya que con ello, Sedapal podría financiar sus inversiones, proceso operativo y pagar sus deudas, evitando así problemas mayores.

"Nosotros hemos solicitado al regulador (Sunass) que nos fije una tarifa en el 2021 y recién en enero del 2024 nos fijó (aprobó) un incremento tarifario del 8.4% por 5 años", expresó.

Julio César de la Rocha también reveló cuándo volverá a subir el precio del servicio, alegando que no sería inmediato sino "de forma gradual", con el cual la población no se vería afectada.

"Estimamos que hay un desfase. De repente ese 8.4% debió ser en torno al 10% y ponerlo gradual, por ejemplo 8.4 ahora y el 1.6% restante de aquí en un año, lo que aliviaría la caja de Sedapal", señaló.

Pide transparencia

Reiteró que debido a la reserva de información de Sunass han tenido que recurrir a Transparencia logrando determinar "una serie de deficiencias" porque "no les han imputado S/ 500 millones que pagaron por inversiones".

De esta manera, en diálogo con Exitosa, el gerente general de Sedapal, Julio César de la Rocha, aprovechó en lamentar que el ente regulador Sunass lance "información tendenciosa", ya que "no subirán el precio del agua" y negó tajantemente que la empresa estatal de agua vaya a privatizarse.