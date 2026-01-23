Gobierno anula compra de avión Antonov tras descubrir información falsa presentada por empresa

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció la anulación de la compra de un avión Antonov AN-74, tras descubrir que la empresa adjudicataria, Aero Express FZE, presentó documentos falsos para hacerse pasar como fabricante de la aeronave. El contrato ascendía a 63.9 millones de dólares y estaba destinado a reforzar la flota de la Policía Nacional.

La investigación interna reveló que la compañía, con sede en Emiratos Árabes Unidos, no tenía autorización de la fábrica ucraniana Antonov ni experiencia en la construcción de aviones. Incluso, la supuesta carta de autorización presentada por la empresa resultó ser una falsificación: carecía de sellos oficiales, tenía firmas falsas y errores en el idioma.

Cómo se descubrió el fraude

La Embajada de Ucrania y la propia empresa Antonov confirmaron que Aero Express no los representaba ni tenía permisos de producción. Con esta información, el Mininter declaró nula la adjudicación y ordenó retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de ofertas.

¿Qué pasará ahora?

Con la anulación, el Mininter evalúa dos caminos posibles a considerar:

Adjudicar al segundo postor , la empresa italiana Leonardo Spa , que ofreció el avión C-27J Spartan .

, la empresa italiana , que ofreció el avión . Convocar una nueva licitación, para garantizar transparencia y evitar cuestionamientos.

Además, se dispuso que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y el Órgano de Control Institucional investiguen responsabilidades. El caso también fue remitido al Procurador Público para iniciar acciones legales contra los responsables del fraude.

Crece la desconfianza

El escándalo golpea al gobierno de José Jerí, ya cuestionado por sus reuniones con el empresario Zhihua Yang en el caso Chifagate. La oposición podría usar este nuevo episodio como argumento adicional en las mociones de censura, señalando falta de control y transparencia en las decisiones del Ejecutivo.

Para diversos sectores, el caso refleja cómo el Estado puede ser víctima de empresas fantasmas si no se verifican bien los antecedentes. También muestra la importancia de reforzar los mecanismos de fiscalización en compras públicas, especialmente en adquisiciones estratégicas como aviones para la seguridad nacional.

El Perú estuvo a punto de gastar millones en un avión que nunca existió. La rápida detección del fraude evitó el daño económico, pero dejó en evidencia serias fallas en los procesos de contratación del Estado. Ahora, el reto es garantizar que la próxima compra sea transparente y segura.