PRONACEJ realizó I Megaoperativo inopinado simultáneo en Centros Juveniles a nivel nacional

23/01/2026

El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), conforme a los lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ejecutó el primer Megaoperativo inopinado simultáneo 2026 en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del país, con el fin de minimizar los riesgos a la seguridad integral y salvaguardar el proceso de reinserción social de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas de internación.

PRONACEJ refuerza seguridad en centros juveniles

En el despliegue interinstitucional, participaron doscientos ocho (208) agentes de seguridad del PRONACEJ, ciento ochenta y seis (186) efectivos de la Policía Nacional del Perú, catorce (14) canes de la Unidad de la Policía Canina, trece (13) efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), veintidós (22) representantes del Ministerio Público, tres (03) representantes de la Defensoría del Pueblo y cuatro (04) efectivos del Cuerpo General de Bomberos. Estos equipos realizaron la inspección de patios y dormitorios en los Centros Juveniles de Lima, Miguel Grau de Piura, Alfonso Ugarte de Arequipa, José A. Quiñones de Chiclayo, Marcavalle del Cusco, Trujillo, Pucallpa, El Tambo de Huancayo y el Anexo III del CJDR Lima.

Como resultado del megaoperativo, en los centros juveniles a nivel nacional, se incautaron objetos prohibidos, entre ellos: dos (02) celulares, once (11) cables USB, dos (02) cabezales de cargador, una (01) batería de celular, un (01) dispositivo USB, veintinueve (29) armas blancas y seis y medio (6.5) litros de bebidas fermentadas.

Megaoperativo inopinado y simultáneo de revisión y requisa en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación.

Megaoperativo nacional inopinado 2026

La intervención, se realizó bajo la supervisión del director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles, Francisco Naquira Cornejo, quien manifestó que estas medidas preventivas buscan salvaguardar el tratamiento y la labor rehabilitadora que ejercen en favor de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas de internación en favor de la seguridad ciudadana.

Asimismo, el PRONACEJ, mantendrá tolerancia cero frente a todo acto que afecte o interfiera con el proceso de rehabilitación y reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

145 efectivos de la PNP participaron del megaoperativo del Pronacej.

Es así como parte de la política de seguridad integral orientada a fortalecer el orden interno y prevenir cualquier acto que atente contra el proceso de reinserción social juvenil, el PRONACEJ ejecutó el primer Megaoperativo inopinado simultáneo 2026 en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del país.