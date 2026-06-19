Gobierno oficializa ley que declara el "mes de la vida y la familia" durante todo junio de cada año: ¿Norma opaca al mes del orgullo LGBT?

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno promulgó la ley que declara junio como el "Mes de la Vida y la Familia" en el Perú, una iniciativa aprobada previamente por el Congreso y que deberá ser conmemorada cada año durante ese mes.

La norma ha generado una intensa discusión pública debido a que coincide con las actividades del Mes del Orgullo LGBT, celebrado internacionalmente en junio para promover la igualdad y los derechos de las diversidades sexuales y de género.

Debate sobre el alcance de la norma

Desde el Parlamento, los promotores de la iniciativa sostienen que la ley busca fortalecer el rol de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y promover la protección de la vida.

Sin embargo, diversos colectivos y organizaciones civiles consideran que la medida responde a una agenda impulsada por sectores conservadores que buscan restar visibilidad a las reivindicaciones de la comunidad LGBTIQ+.

La controversia se ha instalado rápidamente en el debate público, donde distintas voces analizan el impacto simbólico y político de esta nueva conmemoración oficial.

Los defensores de la ley argumentan que la creación del "Mes de la Vida y la Familia" no elimina ni prohíbe ninguna otra celebración y que se trata de una fecha destinada a promover valores considerados esenciales para el desarrollo de la sociedad.

Durante el debate parlamentario, algunos legisladores señalaron que la iniciativa busca reconocer el aporte de las familias en la formación de ciudadanos y reforzar políticas orientadas a la protección de la niñez y la maternidad.

No obstante, especialistas y activistas sostienen que el contexto en el que se aprueba la norma genera preocupación. Diversas organizaciones han advertido que la coincidencia con junio, mes históricamente vinculado al Orgullo LGBT a nivel mundial, podría interpretarse como un intento de desplazar o minimizar la visibilidad de esta conmemoración.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El Gobierno oficializó la ley que declara junio como el "Mes de la Vida y la Familia" en el Perú. La norma establece que esta conmemoración se realizará cada año durante dicho mes y ha generado diversas reacciones, en medio del debate sobre si su... pic.twitter.com/GeZQJy1jPf — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

La elección del mes de junio

Durante su debate en la Comisión de la Mujer, Jáuregui defendió la propuesta señalando que no se trata de "una simple fecha en el calendario", sino de una afirmación de lo que considera valores fundamentales de la sociedad.

La legisladora sostuvo que el país atraviesa una "estructura demográfica en envejecimiento acelerado" y un "debilitamiento progresivo de la institución familiar", argumentos que, afirmó, justifican un espacio oficial para promover estas ideas. A pesar de que en el Pleno señaló que el mes se escogió sin motivo "ideológico" y que es en base a otras experiencias en otros países, de los que citó solo uno consideró junio

Congresistas LGTB+, como Alejandro Cavero y la Susel Paredes, criticaron y expresaron su opinión de que el mes de junio es conocido por esa misma comunidad (representada en el Congreso por estos congresistas) como el Mes del Orgullo LGTB+, la congresista de Jáuregui de Aguayo resaltó que su Ley no menciona exactamente a qué tipo de familias se refiere, sugiriendo que no tendría por qué limitar a la comunidad celebrarlo, y señaló que no era una medida 'ideológica'.

La oficialización de esta ley abre un nuevo capítulo en el debate sobre derechos, representación y diversidad en el Perú. Mientras sus impulsores defienden la medida como una reivindicación de la familia, sus críticos consideran que podría enviar un mensaje de exclusión. El desafío ahora será garantizar que ambas expresiones encuentren espacio dentro de una sociedad democrática que reconozca la pluralidad de sus ciudadanos.