Gobierno oficializa reglamento de la Nueva Ley General de Turismo: Esto se sabe tras 16 años de desactualización

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), promulgó el reglamento de la Nueva Ley General de Turismo, orientado a fortalecer la gobernanza, descentralización y sostenibilidad de la actividad turística en el país.

A través del Decreto Supremo N.º 002-2026-MINCETUR, publicado este sábado 17 de enero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo actualiza la ley que rige este importante rubro, la cual fuera aprobada - en segunda votación - el pasado 4 de junio del 2025 por el Pleno del Congreso de la República.

Detalle del reglamento

De acuerdo con el dispositivo, la Ley N.º 32392, Nueva Ley General de Turismo, consta de 19 capítulos, 80 artículos, 30 disposiciones complementarias finales y una disposición complementaria derogatoria. Vale destacar que, tras 16 años, se renueva el marco normativo integral del sector, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país y el desarrollo de las regiones.

En ese sentido, se incluyen medidas que buscan fortalecer la artesanía, la gobernanza turística y el funcionamiento de los comités consultivos nacionales y regionales de turismo (espacios de articulación público-privada que reúnen a representantes de los gobiernos regionales, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, academia, entre otros), así como la promoción de la inversión pública y privada en los destinos turísticos.

De igual manera, establece disposiciones para optimizar la supervisión a los prestadores de servicios, reforzar la seguridad del turista a través de redes de protección; promover la calidad, cultura y la promoción turística, fortalecer los recursos humanos del sector, fomentar la sostenibilidad y el turismo de aventura e impulsar acciones para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Ministra destaca articulación de los distintos niveles de gobierno y actores involucrados

Quien se pronunció al respecto sobre la promulgación de la Nueva Ley General de Turismo fue la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacando el esfuerzo articulado para lograr la reglamentación de uno de los principales sectores que tiene el Perú.

"Con la aprobación del Reglamento de la Nueva Ley General de Turismo, el Perú cuenta con un instrumento normativo sólido que permitirá fortalecer la competitividad del sector, promover un desarrollo turístico ordenado y sostenible y mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y actores involucrados", señaló.

Es importante mencionar que, para la elaboración del reglamento, el Mincetur promovió la participación de distintos actores involucrados, en concordancia con los principios establecidos en la propia iniciativa. En esa línea, se desarrollaron talleres macrorregionales presenciales en Lima, Cusco, Chiclayo, Tarapoto, Piura y Arequipa, en los que estuvieron más de 300 representantes de gobiernos regionales, municipalidades, gremios turísticos, entidades académicas y otros actores clave del sector. Este proceso incluyó, además, coordinaciones técnicas intersectoriales indispensables, dada la naturaleza transversal del turismo

De esta manera, la normativa contribuirá en fortalecer la gobernanza del sector y asegura un marco regulatorio coherente, aplicable y sostenible.