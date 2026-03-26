Gobierno sumará MÁS de 5 mil efectivos PNP a la lucha contra el crimen tras graduación excepcional

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Contundente refuerzo contra el crimen! Este jueves, un total de 5655 cadetes a nivel nacional se graduaron de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP. Con ello, el Mininter anunció que se sumarán a la lucha contra el crimen el próximo 1 de abril.

Egreso excepcional permitirá incorporar más policías

Esta egreso excepcional se da en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, con el objetivo de reforzar acciones operativas contra la delincuencia común y el crimen organizado en todo el Perú.

Una de estas ceremonias de graduación de 1389 egresados de las escuelas PNP de Puente Piedra y San Bartolo fue liderada el presidente José María Balcázar, el premier Luis Arroyo y el ministro del Interior, José Zapata.

Se tratan de nuevos suboficiales de tercera, de la promoción 2024-II "Protección Ciudadana", conformada por 939 varones y 450 mujeres.

Durante el protocolo, el mandatario interino tomó juramento a los efectivos policiales recién egresados, exhortándolos a desempeñarse con disciplina, vocación de servicio y firmeza frente a delitos como extorsión y sicariato.

Estos nuevos suboficiales fueron capacitados en las especialidades de Orden y Seguridad e Investigación Criminal, de manera que fortalezcan el patrullaje, las intervenciones operativas y las labores de inteligencia.

La graduación excepcional fue dispuesta por el Ejecutivo a través del Decreto Supremo N.° 002-2026-IN, orientada a incrementar la capacidad operativa de la PNP frente al crimen.

Óscar Arriola durante graduación de alumnos de la PNP

Óscar Arriola: "Le pido a Dios que los bendiga"

Durante la ceremonia oficial, el comandante general PNP Óscar Arriola brindó palabras de aliento para los nuevos agentes policiales que iniciarán sus labores en medio de la ola de violencia por parte de bandas criminales.

En esa línea, indicó que los alumnos deberán cumplir con la Constitución y las leyes; además, brindarán su servicio a la ciudadanía, cuando estos lo requieran y en ocasiones, denuncien ser víctima de diferentes delitos como extorsión, robo y otros.

"Ustedes salen al servicio y desde el 1 de abril al servicio activo, así que, le pido a Dios que los bendiga, a la Santa Madre Virgen que los proteja con su manto, al Espíritu Santo que los inspire y a ustedes les pido que miren, cada vez que amanezca y salga el sol, que miren su pecho donde está la PNP, para que lo honren", dijo ante la prensa.

Tras la graduación excepcional de más de 5600 cadetes de las escuelas de educación superior de la PNP a nivel nacional, el Ministerio del Interior anunció que se sumarán a la lucha contra el crimen desde el 1 de abril.