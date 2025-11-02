Gremio de transporte propone pagar a la Policía para combatir el crimen en lugar de acatar cupos

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Iniciativa contra la delincuencia. El presidente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, Javier Marchese, sostuvo en Exitosa su propuesta para intentar mitigar las extorsiones en su gremio, a través de la creación de una nueva unidad en la Policía Nacional del Perú (PNP).

En entrevista en "En Defensa de la Verdad", el dirigente del gremio de transportistas de carga pesada mencionó que una idea para hacerle frente a la inseguridad que los azota sería la creación de un centro de control policial con inteligencia por efectivos especializados en investigar el delito de la extorsión.

Millonario monto para las extorsiones podría ser usado para fortalecer la PNP

El transportista indicó, que su iniciativa "es la mejor para apoyar al Estado", dotando a la PNP una inyección económica para que con la nueva unidad se pueda intensificar la lucha contra el flagelo que los tiene a maltraer constantemente.

En esa línea, comentó que su propuesta le fue presentada a Ricardo Pareja, dirigente del transporte urbano; no obstante dejó en claro que "dependerá de ellos" si es que la deciden adoptar. Agrego que, su proyecto se basa en el millonario monto que entregan a los extorsionadores para que no atenten contra sus vidas; es decir, lo que entregan a los delincuentes lo haría en favor de la PNP para que los pongan a buen recaudo en las pistas.

"Los transportistas de Lima están pagando más de dos millones de soles en 'cupos', con ese dinero tranquilamente podemos montar un 50 policías de verdadera inteligencia para que persigan, capture y desarticulen esas bandas" (...) los transportistas podemos trabajar perfectamente con el Estado, podemos ser sus ojos y sus vigilantes, creando un centro de control policial en el que estemos involucrados para poder informar y ayudar en lo que se refiere a la captura de estos delincuentes", puntualizó.

Anuncian creación de nueva División de Investigación de Extorsiones

Este domingo 2 de noviembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, anunció la creación de una nueva división especializada en el delito de extorsión para reforzar la lucha contra este flagelo que a diario ataca a empresarios y transportistas, entre otros.

En conferencia de prensa desde la sede del Ministerio del Interior (Mininter), junto al comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado, el titular de la institución informó que el Cnel. PNP Víctor Revoredo estará a cargo de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú.

"Hoy nace una nueva fuerza dentro de la Policía Nacional del Perú, la División de Investigación de Extorsiones, símbolo de nuestro compromiso firme con cada peruano que merece vivir en paz. Así como vencimos al terrorismo, venceremos al crimen organizado", enfatizó.

Finalmente, Tiburcio Orbezo sostuvo que serán "implacables" contra quienes atenten contra la seguridad de todos los peruanos, incluyendo a los malos policías que decidan operar al margen de la ley.