Fernando Rospigliosi: adelanto del fallo del PJ dicta 9 meses de prisión suspendida por difamación contra Delia Espinoza

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dio este martes 7 de abril el adelanto del fallo en contra de Fernando Rospigliosi Capurro. Este fallo de la jueza Norma Carbajal, resolvió condenar a 9 meses de pena suspendida contra el presidente del Congreso de la República por difamación sus declaraciones en contra de la Decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

Además de la pena de cárcel suspendida, el fallo impone reglas de conducta estrictas que el sentenciado deberá cumplir para evitar el ingreso efectivo a un penal. La decisión judicial incluye el pago de una reparación civil de 200 mil soles, monto destinado a resarcir el daño causado a la imagen de Espinoza, además de 62 400 soles de multa.

#LoÚltimo Poder Judicial dicta 9 meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi por el delito de difamación en agravio de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza: deberá pagar S/ 200 mil en reparación civil



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Detalles de la sentencia y el pago de reparación

El juzgado consideró que las afirmaciones del congresista no formaban parte de una crítica política legítima, sino que constituyeron un ataque directo. El parlamentario por Fuerza Popular deberá comparecer mensualmente ante el registro de control biométrico y tiene prohibido ausentarse de su lugar de residencia sin previa autorización del juez encargado.

En el ámbito económico, la cifra de 200 mil soles marca un precedente importante en procesos por honor contra funcionarios públicos. La sentencia especifica que el pago debe realizarse en los plazos establecidos por la norma, de lo contrario, la situación legal de Fernando Rospigliosi podría complicarse seriamente ante una eventual revocatoria de la suspensión de la pena.

La jueza provisional Norma Carbajal me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200,000 soles de reparación civil y 62,400 de multa, por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la ex fiscal Delia Espinoza. Por señalar que es pro terrorista, pro... — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 7, 2026

La defensa y el futuro de la apelación

Durante el proceso judicial, el abogado Humberto Abanto, defensa técnica de Rospigliosi intentó argumentar que las críticas estaban protegidas por la inmunidad, pero el magistrado desestimó dicha postura al tratarse de hechos que afectan la dignidad personal.

A pesar del revés judicial, se espera que el equipo legal del parlamentario presente un recurso de apelación en los próximos días para que una instancia superior revise el caso. Por ahora, Rospigliosi mantiene su cargo en el Congreso, pero deberá observar estrictamente las restricciones impuestas por el Poder Judicial para mantener su libertad mientras se resuelve la segunda instancia.

Este caso genera una fuerte controversia en el ambiente político, ya que el Poder Judicial reafirma su postura de sancionar el uso de calificativos difamatorios. La sentencia por difamación agravada contra Fernando Rospigliosi resalta la obligación de los funcionarios de presentar pruebas antes de emitir acusaciones graves contra otros servidores del Estado como Delia Espinoza, manteniendo el respeto a la ley y la prisión suspendida.