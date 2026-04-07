Ricardo Belmont: "El que roba está terminado en la política para siempre"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, estuvo este martes 7 de abril en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales que se llevarán a cabo este domingo 12 en todo el Perú.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno no fue ajeno a la grave crisis de corrupción que está insertada en todos los niveles del Estado. En ese sentido, lamentó que este flagelo se haya "normalizando" no solo en una gran parte de la clase política de turno, también en la sociedad, al justificar una serie de acciones que atentan contra el desarrollo del país.

Advierte la institucionalización del robo como una cultura

Durante su visita a los estudios de Exitosa, Belmont Cassinelli mencionó que los seres humanos (en este caso los personajes políticos) tienen la palabra para dos fines: "para construir patria o para destruirla" y que depende de la opción que cada uno adopte, según los intereses con los que vea al Perú.

En ese sentido, puso como ejemplo el caso de Corea del Sur, mencionando que, "si un persona olvida su maletín en un parque, al día siguiente está en el mismo lugar"; no obstante, aplicó el citado ejemplo a la realidad peruana, lamentando que el objeto sería reportado como desaparecido de ser dejado en cualquier espacio público. Esta figura respondería a la "institucionalización del robo como una cultura", instaurada a nivel político.

"La cultura del robo, como la famosa frase: 'que haga obras, aunque robe', se institucionalizó en el país. Salía la gente y decía: 'a mí no me importa que Castañeda robe, que haga obras'. Estaban instalando el robo como una cultura que iba a prevalecer en 20 años o 30", mencionó.

Bajo esta consideración, aseveró que: "el que roba, está terminado en la política para siempre". En esa línea, señaló que "por falta de voluntad", la ciudadanía en una buena medida "aceptó a recibir de todo", en clara referencia a los actos de corrupción.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, cuestionó que se haya pretendido aplicar la frase "roba, pero hace obras" como parte de la cultura del país. "El que roba está terminado en la política para... pic.twitter.com/yBPDAECm31 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 7, 2026

Opina sobre sus rivales de campaña

A cinco días de celebrarse los comicios generales en todo el país, Ricardo Belmont recordó su paso por la ronda de debates presidenciales que se llevaron a cabo entre finales de marzo e inicios de abril.

El líder de "Obras" cuestionó, por ejemplo, que un grupo de candidatos solo se hagan presentes en campañas políticas para luego "desaparecer", haciendo énfasis en Marisol Pérez Tello y Jorge Nieto Montesinos, a quienes calificó como "turistas".

Sin embargo, destacó la experiencia de Fernando Olivera Vera, no dudando en que si en caso volviera al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, "gran parte de la corrupción del país se sanaría".

El candidato político admitió saber "sus limitaciones", aunque reconoció también que su postulación se debe a que parte de la ciudadanía lo eligió para que "los represente", respaldo que espera conseguir este fin de semana.